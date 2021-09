Viajes al exterior de vacunados con Sputnik V: el periodista Osvaldo Bazán le respondió a Florencia Carignano

El periodista Osvaldo Bazán le contestó hoy a la directora General de Migraciones Florencia Carignano tras un cruce que ambos tuvieron ayer en las redes sociales por la prohibición de ingreso a algunos países europeos, y posiblemente a Estados Unidos, a ciudadanos que solo estén vacunados con Sputnik V.

“Nosotros en ese sentido privilegiamos la vida. Sin vida no se puede viajar. Esperar unos meses para viajar a Europa o Estados Unidos no creo que sea tan grave”, había dicho Carignano en una entrevista con María O´Donell. Con esa frase, que desató el enojo de Bazán, la funcionaria había relativizado la importancia que los ciudadanos argentinos inoculados con la vacuna rusa le darían a la decisión de algunos países de no dejarlos traspasar sus fronteras.

Ayer, desde TN, Bazán había preguntado por qué “un funcionario menor” tenía “la potestad para decidir si uno puede viajar o no”. Carignano, el mismo domingo, le contestó por redes sociales que lamentaba ser una funcionaria de bajo rango para Bazán y que la había “sacado de contexto” y sumó: “Sus palabras además de ser ofensivas e inexactas generaron insultos y amenazas”.

Hoy Bazán destacó desde Twitter la frase que Carignano le había dicho a O´Donnell y le contestó a la directora de Migraciones: “Dígame ¿de qué manera se puede sacar de contexto esa frase? Su afirmación es grave porque se extralimita en el poder. Usted no tiene derecho a decidir qué es grave o no para sus conciudadanos”.

El periodista señaló que en “ningún país del mundo prohibió a sus habitantes volver”, en relación a las medidas oficiales sobre los límites en la cantidad de vuelos del exterior que llegan a la Argentina.

Además, junto con una foto de argentinos varados, detalló que en otros países “hubo protocolos más o menos estrictos, pero ningún país dejó tirados en el piso de los aeropuertos del mundo, mendigando comida, a sus habitantes, como sí ocurrió en Argentina por sus medidas”.

Por otra parte, Bazán escribió: “Fíjese bien, no son mis palabras lo que generan respuestas desagradables. Son las suyas. A los ciudadanos no les gusta que determinen qué es grave o qué no para sus vidas. Menos aún que un funcionario (no me refiero a usted, lo digo de manera general, como en los posteos anteriores) menor o no, lo haga”.

Bazán le pidió entonces a Carignano que privilegie la Constitución Nacional. “Si como dice es la autoridad sanitaria y el comité de profesionales de la salud quienes evalúan la situación epidemiológica en el mundo y en nuestro país son los que proponen las medidas, usted como funcionaria debe privilegiar siempre y en todo momento la Constitución Nacional”, explicó.

Y cerró: “Es su deber. Si no lo cumple y además, se vanagloria de ello, es saludable que el periodismo y la ciudadanía se lo demanden. Que es lo que ocurre en este momento”.