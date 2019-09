Jade Savage abrió una cuenta en GoFundMe para recuperar lo invertido para la cita y recuperó 9 veces más de lo gastado Crédito: GoFundMe

Jade Savage es una mujer de 28 años que hizo un recorrido en tren de tres horas y media entre Leicester y Peterborough, en Inglaterra, para encontrarse con un hombre que había conocido a través del Tinder. El viaje para su aventura romántica le salió unas 93 libras -unos 150 dólares-, pero cuando llegó, lejos de encontrarse con un galán con el pasar un buen momento, encontró a un grosero muchacho que la trató de gorda.

Ahora, la mujer, que asegura haber tenido "la peor cita de la historia", trata de recuperar el dinero invertido en su romántico fiasco a través de la página de pedidos online GoFundMe y lo recaudado seis días después superó con creces el dinero gastado en el fallido encuentro: 820 libras -unos mil dólares.

"Fue la peor y más corta cita en la que estuve", confesó la joven

La desagradable situación atravesada por la pelirroja arrancó ni bien ella bajó del tren y la recibió el hombre, que lo primero que le dijo fue que había "engordado" respecto de la cita anterior, que habían tenido cuatro semanas atrás. El muchacho seguró que ella "no se parecía en nada" a la chica de antes, según relató la misma Savage al diario británico "The Sun".

Savage venía malhumorada por la distancia del viaje en tren, y porque había perdido el colectivo para llegar a la cita, pero dejó pasar el desafortunado comentario porque supuso que podía disfrutar todavía de la cita.

La estación de Peterborough, la estación de trenes donde empezó y terminó la cita cinco minutos más tarde

Pero cuando fueron hasta el auto del muchacho, de vuelta el joven le insistió: "Ahora puedo decirlo. Es un hecho. Aumentaste de peso, así que ahora puedo hacer bromas sobre eso".

Fue entonces cuando Savage no resistió más ese tipo de comentarios, y lo trató directamente de "imbécil". "Entonces, él se puso como loco, me dijo: '¿Vos creés que soy un imbécil?' y me llevó de vuelta a la estación de trenes. Me dijo que lo había hecho poner de mal humor y que me volviera a casa", contó la mujer al medio británico.

Mientras esperaba el tren de regreso y se tomaba una copa de vino, la muchacha se puso a anotar todos los gastos que había tenido para llegar a ver al desubicado joven de su cita.

La cita de Jade le recalcó dos veces que estaba pasada de peso y ella lo trató de "imbécil"

"Mis compañeros luego se reían conmigo y me decían: 'Pagaste £ 90 para ir a Peterborough, que te llamen gorda y luego te envíen a casa'. Fue la peor y más corta cita en la que he estado", aseguró la chica, que para verle el lado divertido, abrió una petició en GoFundMe.

En dicha plataforma, Savage narró su caso, y agregó que el joven se ofreció para pagarle el dinero gastado en el viaje, pero cuando ella le dijo que sí, el muchacho le clavó el visto y la bloqueó.

El disgusto emocional por la cita malograda rindió frutos sin embargo en la recaudación que obtuvo Savage en GoFundMe: ya juntó, gracias a las donaciones de la gente que quiso ayudarla tras su mal momento, unas 820 libras, 9 veces más de lo que había gastado para ver al desagradable muchacho de su cita en Tinder.