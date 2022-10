Victoria Donda: “La situación es muy difícil y hay gente que no aguanta más”

escuchar

Convencida de que el gobierno del que forma parte tiene que dar “respuestas urgentes” porque los argentinos “dejan de tener paciencia”, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, insistió con que el Ejecutivo debe entregar ya un bono para personas en la indigencia. “La situación es muy difícil y hay gente que no aguanta más”, reclamó la funcionaria, quien admitió que hay cierta “paciencia y escucha” ante el ministro de Economía, Sergio Massa, y quien aseveró que es la vicepresidenta Cristina Kirchner la que realmente encarna un proyecto de “vida mejor”.

Tras anticipar que participará mañana, por el Día de la Lealtad, de la convocatoria en la Plaza de Mayo que liderarán La Cámpora y Pablo Moyano, entre otros espacios oficialistas que cuestionan en el frente interno al presidente Alberto Fernández, Donda indicó en Radio Futuröck: “Nosotros estamos convocando a marchar y planteando que los reclamos tienen que ser urgentes y que hay que dar las respuestas necesarias. Me parece que estamos en un marco donde podemos entender que las cosas se atrasan, pero la situación es muy difícil y hay gente que no aguanta más”.

Pese a la demora en el aporte para aquellas personas que se encuentran en la indigencia, entendió que Massa “va a hacer el esfuerzo” para que llegue el bono. “Necesitamos que esté rápido”, insistió y asimismo pidió no recaer siempre sobre los mismos sectores con las consecuencias negativas de las políticas económicas.

“Así como algunos actores de la sociedad argentina se encuentran con la respuesta a sus reclamos de forma rápida, el dólar soja o algunos reclamos del campo que han encontrado enseguida esa respuesta, nosotros también necesitamos que los sectores medios, las clases medias populares y trabajadoras también encuentren rápido la solución”, presionó la titular del Inadi.

Luego de que se conociera que la inflación de septiembre fue de 6,2%, según el Indec, Donda remarcó que este es un “problema muy grave” para la gestión del Frente de Todos. “Hay sectores que se han beneficiado y tienen que soportar las políticas de desacelerar la inflación. No siempre sobre los mismos sectores, sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, porque la gente también deja de tener paciencia”, advirtió.

Sin dudar, también planteó que el Gobierno debería volver a discutir el pacto que selló el exministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hay que renegociarlo y hay que tener políticas que apunten a la renegociación de ese acuerdo. No creo que haya estado bien, no llegamos bien a firmar el acuerdo y los resultados no están siendo buenos”, dijo.

“Cristina representa esa mejor vida que queremos”

Pese a la férrea crítica que hizo sobre la situación económica, Donda creyó que el Frente de Todos tiene chances electorales en 2023. “Hay una compañera nuestra que dice que lo peor de nosotros sigue siendo lo mejor de los otros, yo creo que eso sigue siendo así. Del otro lado tenés a Cambiemos; llevaron adelante una política de ajuste constante, está muy en la piel de cada uno de nosotros”, marcó la titular del Inadi, quien comentó que lo “fundamental” es que la gente encuentre “eco a su reclamo” dentro del oficialismo y, además, tener la “mejor fórmula”.

“Hay cosas que corregir, resolver, pero con la mirada que tenemos dentro del Frente podemos hacerlo porque hay hombres y mujeres dispuestos a hacerlo y Cristina expresa una parte de eso”, aseveró Donda, quien aseguró: “Cristina representa esa mejor vida que queremos porque encabezó el proyecto de esa vida que queremos. Pero como no hay que vivir en el pasado y hay que mirar hacia adelante, es muy importante que incorporemos a nuevo actores y actoras a este proyecto político, y que expresemos la vida que queremos tener, que ya la tuvimos y la podemos volver a tener”.

