Patricia Bullrich habló sobre Milagros Maylin, la nueva novia de Horacio Rodríguez Larreta: “Que sea muy feliz”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, habló esta mañana sobre la interna de Juntos por el Cambio (JXC) y la campaña electoral para las elecciones del año 2023. “La única manera para ser candidato es interpelando y solucionando los problemas de la gente”, dijo la exministra de Seguridad. Además, fue consultada sobre la presentación de la nueva novia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en la semana dio a conocer que la funcionaria de la Ciudad, Milagros Maylin, es su pareja. “Él está llevando adelante su campaña y si tiene una nueva novia que sea muy feliz, que le vaya muy bien”, consideró.

En una entrevista con Radio Rivadavia, se le preguntó a la referente de Juntos por el Cambio desde hace cuánto que sabía del noviazgo de Horacio Larreta con Milagros Maylin y dijo: “Lo sabía desde hace mucho tiempo, pero yo no le doy mucha importancia porque no me parece que los temas personales tengan que estar metido en lo público, pero era un comentario de mucha gente que la conocía a ella del Gobierno de la Ciudad”.

En ese sentido le deseó a su adversario en la interna por la candidatura a la presidencia “que le vaya muy bien”. “Horacio hace mucho tiempo que viene planteando su decisión de ser candidato”, dijo y explicó: “Él está llevando adelante su campaña y si tiene una nueva novia que sea muy feliz, que le vaya muy bien -en el amor- porque ¿qué le vas a desear a alguien que está enamorado? Que todo ande bien y le vaya bien”.

Sin embargo, aclaró que no cree que se trate de un uso político para la campaña: “No creo que sea un tema de campaña. Se separó, se puso de novio y listo. Está contento y nada más. No creo que haya mucho que comentar, ni creo que cambie las ideas del país”.

