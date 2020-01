Victoria Donda: "Las declaraciones xenófobas de Pichetto son peligrosas"

La nueva titular del Inadi dijo que la razón de discriminación por la que más se denuncia es por "pobreza cruzada con el racismo" Crédito: Santiago Filipuzzi

Catalina Bello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020

Victoria Donda llega al quinto piso del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( Inadi). Conoce el barrio: la oficina que hoy tiene a cargo como titular del organismo está a dos cuadras del Congreso, donde hasta hace pocas semanas ejercía como diputada. El primer comunicado del organismo con Donda como titular fue en repudio de declaraciones del excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto, quien había afirmado que con la excusa del estatus de refugiado el país "se comió todos los migrantes senegaleses que hacen venta clandestina e ilegal en Once". En una entrevista con LA NACION, Donda apuntó contra el exsenador y aseguró que sus declaraciones son "peligrosas".

-¿Cómo encontró el Inadi?

-Después del 9 de diciembre empezamos a venir para interiorizarnos y ver a los trabajadores y trabajadoras. Ahora estamos empezando a delinear las líneas de acción. Vemos la necesidad de construir un instituto federal: hoy el Inadi tiene sobre todo presencia en la ciudad de Buenos Aires y delegaciones en el país que no han tenido, tal vez, el ímpetu que se necesita. Estamos en un lugar en el que si nosotros no trabajamos la sanción al mismo tiempo que modificaciones de pautas culturales tenemos un problema. No solo podemos reaccionar por la denuncia, sino que tenemos que reaccionar desde la educación en el respeto de la diversidad. Porque hoy se reproducen acciones que discriminan, movidas por la xenofobia y el racismo.

-Una de sus primeras reuniones fue con el ministro de Educación. ¿Ya tienen un plan concreto?

-Tenemos planes y vamos a firmar algunos convenios. Estamos trabajando en eso. Pero Nicolás Trotta es uno de los hombres con los que yo ya venía teniendo una amistad: sé cómo ha trabajado en la universidad, sé del modelo de educación que él expone y por eso me interesa tener cercanía y un compromiso de trabajo en conjunto.

-¿Cuáles son los tipos de discriminación más comunes en el país?

-La violencia se manifiesta de distintas formas, pero la discriminación es un tipo de violencia. Hoy la razón de discriminación por la que más se denuncia tiene que ver con la pobreza cruzada con racismo. Y la segunda tiene que ver con aspectos físicos, corporales: viene encabezando esa estadística, lamentablemente, la gordofobia.

-Su primer comunicado fue contra Pichetto, al que acusa de haber hecho declaraciones xenófobas. ¿En cuánto tiempo va a estar resuelto el dictamen?

-Los dictámenes están tardando mucho. Hoy, están demorando casi dos años. Eso es algo que vamos a cambiar. ¿Cómo se inicia una denuncia? Por iniciativa privada, porque alguien se acerca, o llamando, o bien la denuncia puede provenir de los observatorios que tenemos en el Inadi. Uno de ellos es el Observatorio de Medios, que lleva adelante la denuncia hacia las expresiones xenófobas del exsenador Pichetto.

-¿Tiene prevista alguna acción sobre la estructura del Estado?

-La capacitación forma parte del plan para modificar pautas culturales. Quienes más tenemos responsabilidad somos los agentes que trabajamos en el Estado. La idea es poder capacitar a todos los empleados y empleadas públicas.

-¿Cree que la grieta entraña algún tipo de discriminación?

-Yo la verdad no creo en esa grieta. Sí creo en la grieta de aquellos que defienden las corporaciones, la economía de mercado, y los que están a favor del Estado y de que el Estado represente a la sociedad. A mí no me interesa que Pichetto haya sido el candidato a vicepresidente de Macri, lo que sí me interesa es que es un dirigente político que ha tenido mucha responsabilidad y echa leña al fuego cuando sus expresiones de odio pueden generar en la sociedad un odio hacia una comunidad vulnerada en sus derechos casi diariamente, como lo es la senegalesa. La verdad es que es peligroso lo que hace. Por algún lado leí algo sobre lo políticamente correcto o la "caza de brujas": no tiene que ver con eso. No me caracterizo por ser muy políticamente correcta, nunca lo hice y no lo voy a hacer. Y no sé si me interesa eso en este lugar que voy a ocupar.

-¿Tendrán más recursos ahora que el Inadi es secretaría?

El presupuesto es el mismo que en 2019. Vamos a tener más trabajo, pero creo que en colaboración se pueden reemplazar algunos recursos por colaboración política con otros sectores. Si trabajamos en red, siempre se potencia. Y las mujeres sabemos trabajar en red.

-¿Van a reforzar las recomendaciones del Inadi que después la Justicia usa en sus dictámenes?

-Vamos a tratar de llevar adelante propuestas que sean novedosas para resolver los conflictos. También creo que la mejor forma es poder evitar esos conflictos. Con Yanina [Martínez], secretaria de Turismo, estamos por firmar un convenio para capacitar a las cámaras empresariales en turismo inclusivo, una actividad que, además, genera más trabajo. No solo estamos pensando en sancionar: estamos pensando planes que influencien positivamente.