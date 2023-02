Victoria Donda, sobre las críticas por su nuevo cargo: “Quieren que las mujeres nos retiremos de la vida pública”

escuchar

Victoria Donda defendió hoy su designación como subsecretaria de Análisis y Seguimiento de Políticas Estratégicas del gobierno bonaerense. Cuestionó las críticas a su nuevo cargo y dijo que este tipo de señalamientos esconde la intención de que las mujeres “se retiren de la vida pública”.

“En el marco de la agudización de las discusiones, cualquier cosa que haga el kirchnerismo o el peronismo va a ser criticado por la oposición y los medios hegemónicos”, dijo Donda a Radio Provincia.

“Tampoco es menor que, cuando esa acción es encabezada por una mujer, que además representa determinados intereses, la crítica es más descarnada y se monta sobre mentiras que tienen que ver con fake news que han inventado sobre mi carrera política y la de muchas dirigentes”, afirmó.

El eje central de los cuestionamientos a su designación estuvieron relacionados con la vaguedad de su nuevo cargo, donde deberá dedicarse a “desarrollar y profundizar la inserción territorial de las políticas públicas”.

Según Donda, se “inventan cosas” para generarle “un daño moral” y lograr que deje de hacer política. “El objetivo es que las mujeres se retiren de la vida pública, que se replieguen”, sostuvo la extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Durante los tres años de esa gestión, Donda incrementó la planta del organismo en 120 empleados y protagonizó diversas polémicas, entre ellas la confección de un manual para periodistas acreditados en el mundial de Qatar con el objetivo de evitar el uso de expresiones y estereotipos, objetado por restringir la libertad de expresión.

Una salida tormentosa

Sobre su salida del gobierno nacional, Donda dijo hoy: “Cuando me incorporé decidimos hacernos cargo de la responsabilidad de liderar las políticas desde el Inadi con orgullo y esperanza, y no me da vergüenza decir que en muchos sentidos ha sido una decepción”.

La dirigente relató: “No tengo nada personal con Alberto Fernández, pero hay discusiones políticas que hay que dar de cara a la sociedad. Si no, parece que vivimos en una burbuja”. Y ejemplificó: “No coincido con la mirada de que la inflación es una sensación”.

Según Donda, hay un fortalecimiento de “una derecha reaccionaria” en todo el mundo y la Argentina no es ajena a ese fenómeno. “Me preocupa cómo un pibe de 25 años que tiene que pedalear con una mochila en la espalda, precarizado y ganando una miseria, termine votando a tipos como [Javier] Milei o [José Luis] Espert. Me preocupa que no les podamos dar respuestas”.

