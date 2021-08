Victoria Tolosa Paz, contra María Eugenia Vidal: “Saltar a la Ciudad es no hacerse cargo de ella como gobernadora”

A menos de tres semanas para las PASO, la precandidata del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz arremetió nuevamente contra el enroque que realizaron los candidatos de la oposición, por el que Diego Santilli -vicejefe de Gobierno porteño- pasó a encabezar la lista de Juntos en la provincia de Buenos Aires y María Eugenia Vidal -exgobernadora bonaerense- se mudó a la Capital. “Saltar a la Ciudad es no hacerse cargo de ella como gobernadora, lo que fue hasta hace apenas dos años”, entendió Tolosa Paz.

“Acá no hubo nadie que no padeciera el tsunami del macrismo y de Vidal juntos, es lógico que Vidal no pueda venir a la Provincia”, insistió la precandidata oficialista, que remarcó que “el daño está muy presente” y que sostuvo: “Destruyeron la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto a ello, comentó que “la destrucción no es gratis”, y agregó: “El que la mira a Vidal en la tele no puede creer que no haya venido a la Provincia ni siquiera a autodefenderse”.

Otros de los dardos que lanzó Tolosa Paz esta mañana, entrevistada en Radio Rivadavia, fueron dirigidos hacia Santilli, por su falta de intención de sumarse al debate de precandidatos que ella convocó, con el justificativo de esperar a que en las PASO se dirima si será él o el neurocientífico Facundo Manes quien represente a Juntos en la Provincia.

“Hay que explicarle a Diego Santilli que existen las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se llaman PASO en la Argentina, y como son abiertas no estás jugando una interna partidaria con Manes; es de cara a la sociedad que puede ir a buscar tanto la boleta de Tolosa Paz, como de Santilli o de Manes”, comentó la precandidata, quien entendió: “La excusa que buscó es bastante infantil en términos de la interpretación de lo que son las PASO, pero muestra a las claras la evasión que hace al debate”.

Según Tolosa Paz, el actual ladero de Horacio Rodríguez Larreta “no puede contestar por qué Vidal no es la cara” de Juntos en territorio bonaerense y por qué él no intentó ser diputado nacional por la Ciudad. “Ese cruce no tiene explicación, como no tiene explicación querer desmarcarse del proyecto político y económico de Macri”, manifestó Tolosa Paz, que agregó: “Como no puede contestar y ni se quiere hacer cargo, prefiere evadir el debate, que es una forma de evadir la responsabilidad con la gente a la que le tenemos que decir qué vamos a hacer en el Congreso”.

Los registros de Fernández en plena cuarentena

Cara visible en la Provincia de una campaña que acontece en el momento de mayor tensión política para el Gobierno -atravesado por la publicación de imágenes y videos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta, del que participó el presidente Alberto Fernández-, Tolosa Paz consideró que el pedido de disculpas del primer mandatario “puede haber calado profundo en personas que le creen”.

En línea con la estrategia comunicacional del Frente de Todos (FdT), cuyos representantes indican que la agenda no está en dicho encuentro, sino en otro tipo de problemáticas, la precandidata oriunda de La Plata comentó: “El 12 de septiembre la Argentina vota para adelante o para atrás, a ese pasado tan doloroso que hace dos años por suerte todos y todas dejamos cuando le pusimos un voto de confianza a Alberto, a Cristina, a Axel y a Verónica. Va a haber una reafirmación de eso porque hay una valoración sobre la responsabilidad de lo hecho”.

Por último, Tolosa Paz dijo sentirse “muy confiada” de cara a las elecciones legislativas, “en función del termómetro, que es la calle”.

