La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este martes al homenaje a Mario Santucho, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y apuntó contra la decana Ana Arias.

Alejada del Ejecutivo y de los hermanos Milei hace casi dos años, la titular del Senado emitió su propia postura sobre el evento previsto para el 10 de diciembre. “El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma”, introdujo Villarruel en su cuenta de X.

Y siguió: “Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de [Juan Domingo e Isabel] Perón y en el 89 de [Raúl] Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria”.

El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma.



Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 24, 2026

En otro tramo de su mensaje, Villarruel apuntó contra Arias, quien defendió el homenaje al afirmar que la iniciativa “es una reivindicación de la militancia”.

“La decana de la UBA de Sociales miente. La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas. La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas”, completó.

La vicepresidenta milita desde hace años en favor de las víctimas de los ataques perpetrados por Montoneros y el ERP —las dos principales organizaciones político-militares armadas de la Argentina durante la década de 1970—, como parte de una visión de la “memoria completa” que de acuerdo con su mirada busca poner en un mismo plano sus reclamos y los de las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983).

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