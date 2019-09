La gobernadora participó en una entrega de diplomas a directores de escuelas en el Teatro Colón; prometió "no rendirse" Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

LA PLATA.- La gobernadora María Eugenia Vidal se mostró hoy rodeada de miles de maestros, en el Teatro Colón, donde entregó diplomas de un posgrado en gestión y conducción educativa. Ante ellos prometió "no rendirse ni darse por vencidos", pero también ensayó una fuerte autocrítica.

"En estos años tuvimos errores y aciertos. Los errores son nuestros. Los aciertos son juntos", dijo Vidal a los docentes. Luego prometió: "No rendirse, desde nos toque estar, desde donde la gente elija que estemos el 27 de octubre", para apoyar a la educación pública.

La gobernadora, que lleva semanas sin mostrarse en público con Mauricio Macri, faltó hoy a la reunión (y la foto) de la mesa política de Cambiemos junto al Presidente y su jefe de gabinete, Marcos Peña, y prefirió mostrarse rodeada de docentes y directores de escuelas públicas.

"En la provincia de Buenos Aires hay equipo. En los próximos cuatro años, si los vecinos de la Provincia nos vuelven a elegir el objetivo es que esta red siga creciendo", prometió la Jefa de Estado.

Fue a las claras un intento por reconciliarse con un sector que mantuvo una fuerte tensión el año último. Vidal lamenta ese desacuerdo que conllevó 29 días de clases perdidos. Es que los alumnos que egresaron el año pasado de las escuelas públicas perdieron un total de 170 días de clases.

"Mi principal autocrítica ha sido el conflicto con los docentes de 2018. No fue con los docentes, sino con algunos dirigentes y no fue buscado ni queridos por nosotros, pero fue innecesariamente extenso. Muchas veces he pedido disculpas y lo sigo haciendo", había dicho Vidal el fin de semana último, antes de mostrarse junto a miles de maestros de toda la provincia al Teatro Colón.

El encuentro fue la entrega de un título de "Postítulo de Actualización Académica en Gestión y Conducción Educativa", donde participaron 2 mil directores de escuelas. Es parte de la Red de Escuelas de Aprendizaje, un programa destinado a fortalecer a 600.000 estudiantes de este territorio: los que viven en barrios más vulnerables.

El programa tiene por objetivo fortalecer a los alumnos que tuvieron peores resultados de las pruebas Aprender y donde hay más beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, a través de la capacitación e innovación en el aprendizaje de sus maestros.

Los objetivos del programa destinado a los maestros al frente de escuelas con niños con mayor vulnerabilidad socio educativa fueron capacitados para incentivar los conocimientos en matemáticas; prácticas del lenguaje; para favorecer el clima escolar; mejorar los indicadores de repitencia, abandono y tasa de egreso; y mejorar la gestión y conducción pedagógica.

Del programa participaron 2 mil directores de escuelas -70 por ciento del Gran Buenos Aires- y 12 mil maestros de los tres niveles de educación básica.

Según las autoridades de la Dirección General de Escuelas, el programa que comenzó en 2017 tuvo impacto positivo en las pruebas Aprender 2018. "Se registró un aumento del 9,5 por ciento de alumnos del nivel primario que aprobaron en lengua y hubo progresos en el clima escolar", dijeron las autoridades de la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny.

"Hay cosas buenas que no tienen vuelta atrás, como este postítulo que tienen y las mejoras que hicieron ustedes en las escuela. Si la provincia a pesar de sus enormes dificultades tiene futuro es por ustedes", afirmó la gobernadora.