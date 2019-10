María Eugenia Vidal pidió que la Iglesia no participe de actos electorales

María Eugenia Vidal Fuente: Archivo - Crédito: Javier Corbalan

La gobernadora María Eugenia Vidal expresó su malestar por la participación de la Iglesia en un acto de campaña, en el que el candidato opositor Alberto Fernández presentó su propuesta para combatir el hambre.

"Me gustaría que la Iglesia no participara de actos electorales", dijo Vidal, en diálogo con Radio Mitre, al criticar la presencia del titular de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, en el lanzamiento del plan, al igual que varios curas que trabajan en villas y barrios populares.

"A mí, como parte de la Iglesia, me gustaría que no participara de actos electorales. Está bien el diálogo si es con todos los candidatos y, si no, es mejor que la Iglesia siga siendo un lugar donde no haya banderas políticas", declaró Vidal, que ha tenido siempre una actitud cercana al papa Francisco.

En el Episcopado se mostraron sorprendidos por la reacción de la gobernadora y, ante una consulta de LA NACION, evitaron acentuar una controversia. "La gobernadora tiene una muy buena relación con la Iglesia y con los sacerdotes, en especial los que trabajan en el campo social, al igual que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley", señaló un vocero eclesiástico.

Recordó, incluso, que a fines de mayo Vidal mantuvo una de sus periódicas reuniones con los obispos que se desempeñan en el territorio bonaerense, en un encuentro con agenda abierta, en el que hubo coincidencias en la necesidad de fortalecer el diálogo y la articulación en la tarea social.

Ante las críticas que despertó la participación del presidente de Cáritas en el acto de Fernández, el obispo Tissera explicó días después que el acto fue exclusivamente para presentar propuestas de la Argentina sin hambre" y aseguró que "la Iglesia no hace opciones partidarias".