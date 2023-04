Vidal: “Si no paramos la maquinita, el año que viene vamos a tener 200 de inflación”

escuchar

La precandidata a presidenta de Pro María Eugenia Vidal dio este domingo un durísimo pronóstico sobre el futuro de la economía: “Si no paramos la maquinita, el año que viene vamos a tener 200 de inflación”, aseguró.

Vidal hizo además referencia en una entrevista con radio Mitre a la pelea en su partido entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri por el sistema de votación en la ciudad de Buenos Aires: “Lo único que le cambia la realidad a los argentinos es que podamos cambiar la realidad de la inflación por futuro. La unidad de Juntos por el Cambio no está en discusión. Tenemos la responsabilidad de tener un plan de gobierno. Estoy de acuerdo con la boleta única pero no pasa por ahí la discusión, no hay más para discutir, ese tema está lejos de la gente”, señaló.

Cuando fue consultada sobre si estaba más cerca de Jorge Macri o Martín Lousteau, la exgobernadora bonaerense fue contundente: “Yo voy a apoyar a quien sea candidato de Pro en la Ciudad”, afirmó.

Sobre la constante suba de los precios, Vidal remarcó: “Si no paramos la maquinita, el año que viene vamos a tener 200% de inflación. Lo que se rompió durante 40 años no se arregla en 4. Se va a necesitar más de un mandato, no digo de una misma persona o un mismo espacio. Hay que recuperar el sentido del esfuerzo, que lo que hago me va a servir para estar mejor”, señaló.

La diputada de Pro aseguró también que va a definir en las próximas semanas su candidatura presidencial, aunque indicó que tiene la valentía para hacerlo: “Si no tuviera ovarios ni siquiera pensaría en ser candidata”.

Consultada sobre por qué los bonaerenses no votarían de nuevo a Axel Kicillof, Vidal señaló: “Lo que cambió es la realidad, los boanerenses no viven mejor en 2019. Tienen más inseguridad, peor educación, peor salud. No se construtó un solo centro de salud, no se sumó una ambulancia, no continuaron el plan de infraestructura”.

