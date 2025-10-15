Video: así es el spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt
La Libertad Avanza (LLA) lanzó un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre
- 3 minutos de lectura'
En un intento por clarificar su estrategia electoral tras la baja de José Luis Espert, La Libertad Avanza (LLA) presentó un nuevo spot protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt. El video busca explicar a los votantes de la provincia de Buenos Aires cómo identificar y marcar la boleta del partido en las próximas elecciones del 26 de octubre.
El mensaje central del spot de LLA
El spot se centra en explicar a los votantes cómo identificar y marcar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El eslogan principal es “para votar al colorado, marcá al pelado”, haciendo referencia a Santilli (colorado) y a Espert (pelado).
Los candidatos que encabezan la lista del partido oficialista en la provincia de Buenos Aires explican que La Libertad Avanza se ubicará en la primera columna de la boleta única, identificada con el color violeta y el águila, símbolos del partido. Santilli enfatiza que marcando el casillero correspondiente, los votantes apoyan a Karen Reichardt, a los candidatos de La Libertad Avanza y a él mismo.
Según Santilli: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad avanza y a mí”.
En el video, Santilli argumenta que estas elecciones son cruciales para decidir si Argentina continúa con el cambio iniciado junto al presidente Milei o si regresa al pasado. El spot concluye con la frase “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
La justicia electoral y la lista de LLA
La justicia federal electoral oficializó la nueva lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con Santilli a la cabeza. Esta oficialización se produjo después de que la Cámara Nacional Electoral rechazara la solicitud de reimprimir las boletas con el nombre y la imagen de José Luis Espert.
El partido oficialista solicitó la modificación de 40.000 afiches gigantes para sustituir la imagen de José Luis Espert por la de Diego Santilli. No obstante, la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires denegó esta solicitud, calificándola de “extemporánea, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.
La Junta Electoral Nacional, integrada por Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo e Hilda Kogan, argumentó que permitir la reimpresión “abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y generaría incertidumbre sobre actos ya concluidos, afectando la confianza pública en el desarrollo del proceso electoral”. Concluyeron que es fundamental evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las elecciones del 26 de octubre.
Los apoderados de los 14 partidos opositores a LLA manifestaron su rechazo a la reimpresión de los afiches. Estos carteles muestran una imagen gigante de la Boleta Única de Papel (BUP), pero solo exhiben los nombres de los primeros cinco candidatos de cada partido, a diferencia de la lista completa que aparece en el afiche.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Más detalles del plan macabro. Qué se sabe del doble femicidio de Córdoba y cómo sigue la investigación hoy
En vivo. Elecciones Argentina 2025: repercusiones de Milei y Trump hoy
Al ser trasladado. La frase de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba, que sembró nuevas dudas: “Hay que venerarlo; es un mártir”
- 1
Javier Milei y el ancla norteamericana
- 2
Las frases más destacadas de Trump sobre el país durante la reunión con Milei: de la dolarización al “candidato de extrema izquierda”
- 3
Eduardo Costantini se refirió al apoyo que EE.UU. le dio al Gobierno y a lo que debería pasar con el dólar
- 4
Elecciones 2025: así quedaron las boletas en Buenos Aires y todo sobre las campañas, este martes 14 de octubre