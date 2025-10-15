Video: así es el spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt

En un intento por clarificar su estrategia electoral tras la baja de José Luis Espert, La Libertad Avanza (LLA) presentó un nuevo spot protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt. El video busca explicar a los votantes de la provincia de Buenos Aires cómo identificar y marcar la boleta del partido en las próximas elecciones del 26 de octubre.

El mensaje central del spot de LLA

El spot se centra en explicar a los votantes cómo identificar y marcar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El eslogan principal es “para votar al colorado, marcá al pelado”, haciendo referencia a Santilli (colorado) y a Espert (pelado).

"Para votar al colorado, marcá al pelado" El spot de La Libertad Avanza

Los candidatos que encabezan la lista del partido oficialista en la provincia de Buenos Aires explican que La Libertad Avanza se ubicará en la primera columna de la boleta única, identificada con el color violeta y el águila, símbolos del partido. Santilli enfatiza que marcando el casillero correspondiente, los votantes apoyan a Karen Reichardt, a los candidatos de La Libertad Avanza y a él mismo.

Según Santilli: “Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad avanza y a mí”.

Santilli en el spot publicitario de La Libertad Avanza

En el video, Santilli argumenta que estas elecciones son cruciales para decidir si Argentina continúa con el cambio iniciado junto al presidente Milei o si regresa al pasado. El spot concluye con la frase “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La justicia electoral y la lista de LLA

La justicia federal electoral oficializó la nueva lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con Santilli a la cabeza. Esta oficialización se produjo después de que la Cámara Nacional Electoral rechazara la solicitud de reimprimir las boletas con el nombre y la imagen de José Luis Espert.

La boleta en la provincia de Buenos Aires quedará como ya estaba: encabezada la lista de LLA con Espert Justicia Electoral

El partido oficialista solicitó la modificación de 40.000 afiches gigantes para sustituir la imagen de José Luis Espert por la de Diego Santilli. No obstante, la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires denegó esta solicitud, calificándola de “extemporánea, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.

La Junta Electoral Nacional, integrada por Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo e Hilda Kogan, argumentó que permitir la reimpresión “abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y generaría incertidumbre sobre actos ya concluidos, afectando la confianza pública en el desarrollo del proceso electoral”. Concluyeron que es fundamental evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las elecciones del 26 de octubre.

La Justicia Electoral rechazó la reimpresión de las boletas, por lo tanto, aparecerá Karen Reichardt junto a Espert

Los apoderados de los 14 partidos opositores a LLA manifestaron su rechazo a la reimpresión de los afiches. Estos carteles muestran una imagen gigante de la Boleta Única de Papel (BUP), pero solo exhiben los nombres de los primeros cinco candidatos de cada partido, a diferencia de la lista completa que aparece en el afiche.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.