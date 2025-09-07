LA NACION

Video: así fue el momento de la votación de Karina Milei, rodeada de custodia, sin militancia ni declaraciones a la prensa

La Secretaria General de la Presidencia sufragó en el Instituto Pedro Poveda del partido de Vicente López, correspondiente a la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires; llegó y se fue sin emitir declaraciones

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Karina Milei votó en Vicente López
Karina Milei votó en Vicente López

En la mesa 124 del Instituto Pedro Poveda de Vicente López, la elección bonaerense transcurría sin sobresaltos hasta unos minutos después del mediodía, cuando llegó la electora de la orden 212: Karina Elizabeth Milei. La Secretaria General de la Presidencia y principal armadora de LLA, sobresaltó el establecimiento al irrumpir rodeada de custodia. Monosilábica, ante un móvil de LN+ solo esbozó unas palabras: “Es una jornada muy importante: la gente tiene que venir a votar”.

Asi fue el momento de la votacion de Karina Milei
Asi fue el momento de la votacion de Karina Milei

Una vez adentro del instituto, la hermana del Presidente recibió el afecto de varios electores presentes en el lugar y hasta se sacó una selfie. La custodia nunca le quitó los ojos de encima.

En la fila, Karina Milei rompió el silencio y corrigió a un periodista: “No digas la candidata, porque no soy candidata a nada“. Luego ingresó al cuarto oscuro, donde permaneció durante varios segundos y emitió su voto. Antes de salir a la calle, despidió con un beso a las autoridades de mesa.

Karina haciendo la fila antes de votar
Karina haciendo la fila antes de votar

Afuera, el círculo humano volvió a formarse y, rodeada, la hermana de Javier Milei caminó durante varias cuadras hasta subirse a un vehículo. En ese trayecto, en el coro de transeúntes se escucharon gritos que decían: ‘¡Vamos Jefe!’ y ‘¡Chorra!’.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Emitieron miles de pasaportes con fallas que impiden viajar y piden a los argentinos que los devuelvan
    1

    Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con fallas y ahora piden a los argentinos que los devuelvan

  2. Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión
    2

    Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión

  3. De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones de Buenos Aires 2025
    3

    De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones de Buenos Aires 2025

  4. El mensaje que le dejaron a Karina Milei y el llanto de Kicillof
    4

    Las perlitas de las elecciones en Buenos Aires: el bombero que llegó a votar en un autobomba y el mensaje que le dejaron a Karina Milei

Cargando banners ...