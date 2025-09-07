Video: así fue el momento de la votación de Karina Milei, rodeada de custodia, sin militancia ni declaraciones a la prensa

La Secretaria General de la Presidencia sufragó en el Instituto Pedro Poveda del partido de Vicente López, correspondiente a la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires; llegó y se fue sin emitir declaraciones
- 2 minutos de lectura'
En la mesa 124 del Instituto Pedro Poveda de Vicente López, la elección bonaerense transcurría sin sobresaltos hasta unos minutos después del mediodía, cuando llegó la electora de la orden 212: Karina Elizabeth Milei. La Secretaria General de la Presidencia y principal armadora de LLA, sobresaltó el establecimiento al irrumpir rodeada de custodia. Monosilábica, ante un móvil de LN+ solo esbozó unas palabras: “Es una jornada muy importante: la gente tiene que venir a votar”.
Una vez adentro del instituto, la hermana del Presidente recibió el afecto de varios electores presentes en el lugar y hasta se sacó una selfie. La custodia nunca le quitó los ojos de encima.
En la fila, Karina Milei rompió el silencio y corrigió a un periodista: “No digas la candidata, porque no soy candidata a nada“. Luego ingresó al cuarto oscuro, donde permaneció durante varios segundos y emitió su voto. Antes de salir a la calle, despidió con un beso a las autoridades de mesa.
Afuera, el círculo humano volvió a formarse y, rodeada, la hermana de Javier Milei caminó durante varias cuadras hasta subirse a un vehículo. En ese trayecto, en el coro de transeúntes se escucharon gritos que decían: ‘¡Vamos Jefe!’ y ‘¡Chorra!’.
