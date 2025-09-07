Video: así fue el momento de la votación de Karina Milei, rodeada de custodia, sin militancia ni declaraciones a la prensa

En la mesa 124 del Instituto Pedro Poveda de Vicente López, la elección bonaerense transcurría sin sobresaltos hasta unos minutos después del mediodía, cuando llegó la electora de la orden 212: Karina Elizabeth Milei. La Secretaria General de la Presidencia y principal armadora de LLA, sobresaltó el establecimiento al irrumpir rodeada de custodia. Monosilábica, ante un móvil de LN+ solo esbozó unas palabras: “Es una jornada muy importante: la gente tiene que venir a votar”.

Asi fue el momento de la votacion de Karina Milei

Una vez adentro del instituto, la hermana del Presidente recibió el afecto de varios electores presentes en el lugar y hasta se sacó una selfie. La custodia nunca le quitó los ojos de encima.

En la fila, Karina Milei rompió el silencio y corrigió a un periodista: “No digas la candidata, porque no soy candidata a nada“. Luego ingresó al cuarto oscuro, donde permaneció durante varios segundos y emitió su voto. Antes de salir a la calle, despidió con un beso a las autoridades de mesa.

Karina haciendo la fila antes de votar

Afuera, el círculo humano volvió a formarse y, rodeada, la hermana de Javier Milei caminó durante varias cuadras hasta subirse a un vehículo. En ese trayecto, en el coro de transeúntes se escucharon gritos que decían: ‘¡Vamos Jefe!’ y ‘¡Chorra!’.