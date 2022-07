Video: el momento en que el expresidente del Banco Nación se entera que lo reemplazará Batakis

El ahora expresidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, recibió con sorpresa y desconcierto su salida de entidad luego de que se conociera que la exministra de Economía, Silvina Batakis, iba a reemplazarlo en sus funciones.

La noticia le llegó durante poco antes de comenzar un acto institucional en Catamarca, donde Hecker viajó con la intención de presentar la Tarjeta Minera Nación junto al gobernador provincial Raúl Jalil. Y si bien terminó por hacerlo, su discurso se vio plagada de palabras y otras referencias ligadas a su desvinculación de la institución financiera.

Segundos antes de subir al escenario dar su discurso, y según el video publicado por el medio El Esquiú, se puede apreciar como Hecker recibe la noticia de su remoción: mientras revisa el teléfono, parece ver algo que lo desconcierta y frunce el seño.

Algo conmocionado, y entre aplausos, se sinceró: “Esto sí que no estaba previsto para mí”, afirmó el ahora exfuncionario.

“Simplemente unas palabras. Quiero agradecerle a Raúl [Jalil]. Siempre hemos tenidos un recibimiento en la provincia que nos hizo sentir bien. También agradecer a los funcionarios que están aquí además de los empresarios”, agregó a continuación y procedió a enfatizar en su gestión.

“Uno ha intentado cumplir con lo que pensé o que uno pensó de lo que tenía que ser la función pública y como tiene que ser un banco, entre las responsabilidades que conlleva ejercer un trabajo profesional y político”, resaltó Hecker momentos después.

Sin posibilidad de no referirse al enroque en el Banco Nación -que tendrá lugar en los próximos días-, habló a corazón abierto: “Estoy, la verdad… así son las cosas… el banco que hoy dejamos, o que me toca dejar a mí o que me deja a mí… en algunos de estos casilleros podría ubicarme… es un banco que está mucho mejor que el que nos tocó recibir”.

En esa línea, opinó que si bien podría incurrir en “apreciaciones subjetivas” sobre el crecimiento de la entidad, “tenemos muchos números que nos respaldan. “Recibimos un banco que no daba créditos a las Pymes. Nosotros volvimos a darles créditos y retornamos a una situación normal”, celebró.

Y añadió a su lista de logros: “Desde nuestro lugar, trabajamos con inclusión financiera. Logramos conseguir a un tercio de los clientes que tiene hoy el Banco Nación en un corto período de dos años. Los dos tercios restantes se hicieron en los últimos 128 años”.

Hecker decidió terminar con su discurso a través de ua pequeña reflexión. Señaló que “la metáfora de lo que queremos hacer con el país es sumar y poner un ladrillo encima del otro” y destacó que “la modernización que se hizo es lo que el banco tiene que priorizar y seguir priorizando…”.

Finalmente, concluyó: “Bueno, es nada más un resumen muy apretado. Este banco dejo y es un banco que trató y creo que logró cumplir su rol como agente financiero en provincia como Catamarca a la que yo realmente quiero tanto como a su gobernador”.