Video: la euforia de los militantes frente a la casa de Cristina Kirchner tras conocer los primeros resultados

Cientos de camporistas celebran la contundente derrota del Gobierno en las puertas de la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, ubicada en San José 1111, del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza (LLA), el frente electoral de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impone por 13 puntos en el principal bastión peronista.

Cristina Festeja En El Balcón Tras El Triunfo En PBA

Apenas pasadas las 21 y con el 82,22% de mesas escrutadas, Fuerza Patria encabeza la elección con 46,93%, seguido por la Libertad Avanza, con 33,85%, Somos Buenos Aires, con 5,41% y Frente de Izquierda, con 4,37%, respectivamente.

No fue la noche más multitudinaria, pero las 500 personas que se acercaron a la esquina de San José y Humberto Primo vivieron algo inédito: Cristina Kirchner salió al balcón y permaneció allí durante 15 minutos, el tiempo más extenso desde que cumple arresto domiciliario.

La expresidenta empezó a saltar al ritmo de los bombos, mientras los militantes respondieron con un cántico que se impuso entre todos: “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es del partido judicial”.

Movilización y vigilia frente al domicilio de Cristina Kirchner en el barrio de Constitución

Cristina Kirchner saltó varias veces, sonrió y siguió saludando con los brazos en alto, mientras los celulares iluminaban la noche y la multitud coreaba su nombre.

A las 21 en punto, cuando se conocieron los resultados, ella había tuiteado un duro mensaje contra el Presidente, en el que le advirtió: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

Según informó LN+, la expresidenta está acompañada por su hijo Máximo y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La presencia del líder de La Cámpora y presidente del partido justicialista de la Provincia de Buenos Aires allí en lugar del búnker de Fuerza Patria en La Plata exhibe la profunda interna del kirchnerismo que se agravó cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidido desdoblar las elecciones.