Video: la reacción de Cristina Kirchner tras la derrota en las Elecciones 2025

Luego de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, en las que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,68% de los votos por sobre el 31,69% del Frente Patria, la expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento, saludó brevemente a los militantes que la arengaban y bailó al ritmo de una canción.

Apenas pasadas las 21.30, cuando desde el Gobierno ya festejaban el triunfo, la líder kirchnerista se asomó al balcón de San José 1111, en donde cumple arresto domiciliario. Sonriente, saludó a los militantes y -en un gesto que ya se volvió habitual- comenzó a bailar al ritmo de una murga que estaba abajo. En medio de un descontento generalizado producto de la derrota electoral y al cabo de solo nueve minutos, se retiró al interior de su hogar.

Cristina bailando en el balcón de su casa

La concurrencia en la casa de Cristina Kirchner fue similar a la de los comicios del 7 de septiembre, pero con más movimiento en la calle. Se multiplicaron las parrillas y los puestos ambulantes que ofrecían banderas, remeras y stickers con consignas partidarias. A diez cuadras de allí, la sede del Partido Justicialista porteño, en San José 181, fue elegida como punto de encuentro para seguir el escrutinio de las elecciones legislativas.

La expresidenta había marcado la cancha en la interna peronista al recibir ese mismo día a Jorge Taiana y Mariano Recalde, los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y al dirigente social Juan Grabois. Durante la jornada electoral también estuvo en el departamento del barrio porteño de Constitución su hijo Máximo Kirchner, quien luego partió nuevamente hacia La Plata.

La militancia había comenzado a llegar cerca de las 16 a San José y Humberto Primo y, para cerca de las 18, ya eran cientos de personas. En paralelo, en el búnker de Fuerza Patria en la Ciudad -sede del PJ porteño de San José 181- los candidatos Mariano Recalde, Kelly Olmos y Lucía Cámpora seguían los resultados con menor militancia que en la casa de la expresidenta.

El búnker de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires.

Las internas en el PJ

El resultado de la elección legislativa nacional dejó golpeados a los candidatos de Fuerza Patria, que en la mayoría de los distritos sufrieron derrotas con listas encabezadas por dirigentes alineados con Cristina Kirchner. Además, la caída peronista en la provincia de Buenos Aires dejó en evidencia una interna entre cristinistas y leales a Axel Kicillof, con reproches hacia el gobernador por haber aplicado la estrategia de desdoblamiento electoral en el territorio bonaerense.

En el camporismo -cercano a Máximo Kirchner- consideraron que el desdoblamiento electoral del pasado 7 de septiembre resultó perjudicial para la contienda electoral nacional. En los comicios bonaerenses, el peronismo se había impuesto con amplitud a LLA, pero este domingo el escenario se dio vuelta.