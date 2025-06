Video | Milei: “Un indulto a Cristina sería aberrante”

El presidente Javier Milei cerró la puerta a un eventual indulto a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad. En una entrevista que le dio a Esteban Trebucq por LN+, el jefe de Estado consideró que sería “un disparate” y “una aberración” intervenir para dejar en libertad a la expresidenta.

Además, el Presidente cuestionó varias veces al gobierno de Mauricio Macri por reformas y privatizaciones que no hizo. Trató a Irán como “enemigo de la Argentina” y advirtió que Cristina Kirchner deberá dar explicaciones en la Justicia por el Memorándum firmado con ese país.

Sobre la condena a Cristina Kirchner y un indulto, Milei se negó a analizar el fallo de la Corte Suprema que pesa sobre la dirigente peronista, pero si abordó un potencial perdón presidencial.

“Es un disparate. Si yo pregono la independencia de la Justicia, que la Justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante”, sostuvo. “Un indulto significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la Justicia… No me compete”, aseveró.