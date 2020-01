El gobernador de la provincia de Buenos Aires brindó una conferencia de prensa sobre la deuda 00:38

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof reaccionó de forma particular esta tarde durante una conferencia de prensa cuando se le preguntó sobre la posibilidad de emitir cuasimonedas en el marco de la crisis.

Esta tarde, Kicillof habló junto a su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López sobre el pedido de su gobierno a los tenedores de bonos con vencimientos 2021 para prorrogar al 1 de mayo el vencimiento previsto para el próximo 26 de enero.

En la ronda de preguntas posterior a las declaraciones del gobernador, una periodista de LA NACION le consultó si planeaba emitir cuasimonedas, como el patacón, para cubrir compromisos, por ejemplo, con proveedores del Estado, como ocurrió después de la crisis de 2001.

Kicillof interrumpió la pregunta con risas, y con una sonrisa risueña respondió: "No sé qué responder a esa pregunta, porque conozco bien y he escrito sobre la situación de las cuasimonedas y, la verdad, no tiene ningún contacto con esta cuestión. Lo digo respetuosamente, la verdad que se trataba de bonos para generar liquidez en pesos, en una situación de falta de liquidez, después del fin de la convertibilidad. La verdad, no se me ocurren dos situaciones más distintas", finalizó.