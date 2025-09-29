Videos: así se trenzaron militantes libertarios y opositores a Milei tras su fugaz paso por Ushuaia

La recorrida de Javier Milei por Tierra del Fuego este lunes estuvo marcada por protestas y momentos de tensión que alteraron su agenda. La visita, enmarcada en actividades de campaña, encontró resistencia desde temprano: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se movilizó durante la llegada del Presidente a una fábrica de electrodomésticos, y más tarde, manifestantes intentaron frenar la caminata prevista al centro de Ushuaia.

Ante el clima adverso, y por cuestiones de seguridad, el recorrido que se había convocado para las 18 en la esquina de San Martín y Don Bosco se transformó en un encuentro frente al Hotel Albatros, donde Milei y su equipo se alojaban. Allí, el mandatario improvisó un saludo a los militantes reunidos y pronunció un breve discurso con un megáfono, en el que destacó la baja de la pobreza y la indigencia, y pidió a sus seguidores “no aflojar” porque “esta vez el esfuerzo va a valer la pena”. Karina Milei lo acompañó en todo momento.

Mientras el Presidente se dirigía a los simpatizantes, a escasos metros los opositores permanecían contenidos por Gendarmería. Una vez que Milei subió a la combi para retirarse, el cordón policial fue levantado y se produjeron empujones y forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las escenas, captadas por móviles de televisión, mostraron golpes y corridas en las inmediaciones del hotel. Uno de los que intervino, además de los uniformados, fue Iñaki Gutiérrez, exresponsable de las redes sociales del Gobierno.

Como precisó LA NACION, mientras Milei estaba camino al aeropuerto para regresar a Buenos Aires, La Libertad Avanza emitió un comunicado para explicar que la caminata de campaña debió “relocalizarse preventivamente ante la confirmación de que Fuerza Patria y el gobierno provincial convocaron distintas marchas en repudio al Presidente y fogoneando una situación violenta”. “Estaban equipados con piedras, basura y huevos. Difundieron por WhatsApp los focos de encuentro instando a los funcionarios, que cobran el sueldo gracias a los pagadores de impuestos de Tierra del Fuego, a abandonar sus puestos de trabajo y concurrir a un escrache”, denunciaron.

Entre los señalados por LLA estuvieron el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto.

Javier Milei en Ushuaia LLA

Visita a fábricas y reportajes con la prensa local

Milei aterrizó en Ushuaia pasado el mediodía y fue directo a una recorrida por una de las plantas de Newsan. Luego dio notas a medios locales, previo a la caminata por el centro, que era el eje central de su visita a la capital fueguina. En la puerta del hotel en el que paró se reunieron manifestantes con pancartas en su contra.

En medio de un fuerte operativo de seguridad que alteró la jornada en la ciudad patagónica, Milei se mostró acompañado por los candidatos de LLA en Tierra del Fuego Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en el aeropuerto de Ushuaia

En las entrevistas, Milei relativizó la protesta y vinculó a los manifestantes a la oposición. “El sindicalismo en la Argentina está muy politizado. Está muy alineado con un partido político, que además está alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Ese modelo es un modelo que en Argentina lleva 70, 80 años y de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollados”, sostuvo.

"¿Quieren volver a eso? Bueno, cada uno puede elegir lo que quiera. Nosotros lo que venimos es a plantear la esperanza de un futuro mejor. Y lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan", señaló Milei en una entrevista con Aire Libre FM que fue divulgada por el equipo de prensa de la Casa Rosada.

Milei en la fábrica de celulares Newsan en Tierra del Fuego, Ushuaia LLA

El Presidente defendió asimismo el régimen de exención impositiva en la provincia: “Es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande”, dijo. Y agregó, con dardos al kirchnerismo por la herencia recibida: “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diarios, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.

También aseguró que “el problema no es la ventaja, si vos querés. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos". “Es decir, es un modelo que muestra que vos si bajás los impuestos, corres al Estado del medio y podés funcionar mejor. Y eso a nosotros nos parece que es una experiencia que tendríamos que tratar de replicar hacia adelante”, sentenció.