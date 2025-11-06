Villarruel respondió críticas en redes y reaccionó a los mensajes que la llamaron “presidenta 2027”

La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo el miércoles por la noche un nuevo raid en su cuenta de Instagram. Como ya es usual, no da entrevistas pero sí responde mensajes que le dejan sus seguidores y también sus detractores.

En las últimas horas, sin embargo, no solo contestó las críticas de quienes le reprochan su mal vínculo con Javier Milei sino que le dio Me Gusta a comentarios de personas que la arengaban y la llamaban “presidenta 2027″.

De momento, a Villarruel no se le conoce ningún armado político propio, pero sí está completamente excluida de la actividad diaria de La Libertad Avanza (LLA), que comanda la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Por su parte, en dos años, el Presidente tiene la posibilidad de ir por la reelección para un nuevo periodo frente a la Casa Rosada.

Las últimas avanzadas de la vice aparecieron en una publicación que hizo con la titular del Instituto Counterpoint para Políticas, Investigación y Educación, Shea Bradley-Farrell, de Estados Unidos, a quien recibió en el Senado. En ese posteo le dio Me Gusta a comentarios que dicen “Fuerza Victoria, orgullo de mujer, futura presidente 2027″, “qué linda mi futura presidente”, “Maravillosa. Victoria Villarruel 2027″, “Orgullo argentino, la única coherente, inteligente, que ama al pueblo. Victoria Villarruel, presidente. Ella sí me representa con carisma y talento”.

Los Milei, sobre todo Karina, siempre sospecharon de que Villarruel pretendía utilizar su llegada al poder para un despegue propio, algo que la vice siempre negó. Desde hace tiempo, los puentes entre los hermanos y Villarruel están cortados, al punto que el miércoles Javier y Karina Milei recibieron a senadores y diputados libertarios en la Casa Rosada, y -como viene repitiéndose desde que rompieron el vínculo- no la invitaron a participar de la jornada.

En sus réplicas, Villarruel también cargó contra una persona que le achacó su visita a Formosa y el acto que compartió con el gobernador peronista Gildo Insfrán este año. “El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas”, ironizó, en relación con el armado que tuvo LLA para las legislativas nacionales de este 2025.

Cuando otro usuario le preguntó “¿por qué no te dedicás a otra cosa?“, la vice marcó: ”Porque en esta soy muy buena. Y decente, una condición en extinción“.

A una persona que le cuestionó haberse creído más que el Presidente, Villarruel le dijo: “En realidad ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente, y yo no lo soy”.

En tanto, a un seguidor que le dio respaldo y que consideró “lamentable” lo que le hicieron los hermanos Milei, la vice le contestó: “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad, y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”.

Asimismo, Villarruel le puso Me Gusta a otros mensajes que dicen “el presi nos falló a todos” y “el Presidente le falló a ella dejándola de lado e incumpliendo desde el comienzo lo que le prometió”. En la campaña 2023, Milei había asegurado que su número dos se haría cargo de las áreas de Seguridad y Defensa, que finalmente quedaron en manos de Patricia Bullrich y Luis Petri, con quienes el Presidente hizo una alianza post-PASO.

También Villarruel reaccionó con un corazón a un texto que expresa: “Hubiese querido que fueras la próxima presidenta de los argentinos, lástima que estás en una cueva de lobos. Pero todo el apoyo. Sos una excelente persona, impecable, educada, transparente, nada de lo que te digan te puede llegar ni tocar. Porque ahora conocemos muy bien la clase de gobernantes que nos gobiernan. Menos mal que estás apartada de todos esos, que solo juegan a ser presidentes y a jugar con la gente, a pesar de que yo los voté en su momento”.

Las interacciones de Villarruel

