La encuesta que revela la fortaleza de los hermanos Milei: qué lugar ocupan políticos y empresarios

Por tercer año consecutivo, el presidente Javier Milei quedó ubicado en el primer puesto de las personas más influyentes del país, según la encuesta que realiza en forma anual la consultora Poliarquía, que apunta a conocer la visión del establishment local con consultas a líderes y formadores de opinión. Pero otro resultado de relevancia que arroja el sondeo es que el “mapa de poder” de este año se encuentra atravesado por la política, bajo una consolidación del “núcleo central” del oficialismo en los primeros puestos del ranking, encabezado por los hermanos Milei.

El predominio de la administración libertaria en el top 25 de las personas más influyentes del país se consolidó con la presencia de la totalidad “triángulo de hierro” entre los 10 primeros puestos del ranking. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el segundo lugar, una posición por encima de la que había ocupado el año pasado, ratificando, según el informe, “su gravitación en la estructura de poder”.

Es que el resultado de las últimas elecciones legislativas no solo la reafirmó como la principal armadora del espacio libertario, sino que además amplió su margen de influencia dentro del Gabinete, reconfigurado tras la salida de Guillermo Francos y que derivó en el reemplazo de un funcionario de su máxima confianza: Manuel Adorni. Una nueva arquitectura de poder que proyecta terminales propias en el Congreso.

El podio también evidencia el peso que cobró la agenda económica en los últimos meses, representada en otra de las espadas centrales del Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario se ubicó en el tercer lugar del ranking, con un ascenso de dos posiciones respecto del año anterior, y sobrepasando al asesor todoterreno Santiago Caputo que bajó dos lugares y quedó sexto. Pese a ello, el estratega, cuyas áreas de control dentro del Gobierno se vieron tensionadas con el avance de Karina Milei dentro del Gabinete, todavía cuenta con un rol protagónico según la visión del establishment.

La única integrante del primer quinteto que no pertenece al oficialismo es Cristina Kirchner. La exmandataria quedó en el cuarto lugar, perdiendo dos posiciones respecto al año pasado, pero manteniéndose como principal figura del peronismo dentro del listado, encarnando aún el liderazgo de la oposición más dura al Gobierno pese a su prisión domiciliaria.

Detrás de ella y en quinto lugar se ubica el futbolista Lionel Messi, la única figura fuera del círculo rojo que integra el top 10. Luego aparece la senadora libertaria Patricia Bullrich, situada después de Santiago Caputo y con un ascenso de dos posiciones. La exministra de Seguridad se consolidó como la principal articuladora de la Casa Rosada en el Senado e intengra la mesa política del Gobierni, rol que esta semana supo cosechar un triunfo tras la media sanción de la Reforma Laboral en la Cámara Alta.

Le sigue el CEO de Techint, Paolo Rocca, recientemente enfrentado con el Gobierno tras una licitación de caños para el gasoducto de exportación que irá de Vaca Muerta a la costa de Río Negro, que perdió ante la compañía india Welspun.

Rocca viene alertando desde hace varios años de lo que considera como una competencia “predatoria y desleal” pero el conflicto terminó por desatarse cuando LA NACION dio a conocer que el grupo Technit, que dirige Rocca evaluaba presentar una denuncia por presunto dumping ante el Gobierno por la compra de tubos de origen indio. Previo a ello, la empresa TenarisSiat, la compañía del grupo que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, se había presentado en la licitación pero su oferta resultó rechazada por resultar significativamente más cara. Sin embargo días después y con el contrato ya firmado la empresa presentó una nueva oferta con baja en sus precios cercana al 40%.

La secuencia fue criticada por el Gobierno y por el propio Milei que no solo llevó el tema a sus redes sociales, sino que escaló la afrenta con Rocca y lo desafió, aunque sin nombrarlo, en su discurso en la Derecha Fest. A pesar de las idas y vueltas con el Gobierno, y de la notoriedad que cobró la cuestión en redes sociales, el líder del grupo Techint se mantuvo en el mismo uesto que el año pasado.

Por su parte, en el noveno lugar se lo ubicó al expresidente Mauricio Macri, uno de los dirigentes políticos que más posiciones bajó. El líder de Pro supo estar el año pasado en el sexto puesto. Sin embargo, tanto las elecciones legislativas en la Ciudad como las bonaerenses dejar al partido amarillo con una crisis interna que se terminó de materializar a fin del año pasado con varios traspasos de legisladores al universo libertario.

El ranking de las 10 personas más influyentes lo cierra el director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Le siguen el gobernador bonaerense, Axel Kicillof (subió 11 puestos), quien podría perfilarse para las presidenciales del 2017. El caso del dirigente de Movimiento Derecho al Futuro adquiere cierta relevancia no solo por su ascenso en la lista, sino por que junto a Cristina Kirchner es el único representante del peronismo reconocido por un grupo de líderes y formadores de opinión.

Por detrás se encuentran el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; el presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian; el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti; la cantante Lali Espósito; el asesor parlamentario Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente de Boca, Juan Román Riquelme; el titular de YPF, Horacio Marín; y en el puesto 20 se ubica el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La encuesta a Líderes y Formadores de Opinión 2025-2026 se hizo sobre una base de 180 entrevistas a personas elegidas porque por su “posición, conocimientos o recursos, poseen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes y conductas de la opinión pública”. El estudio tiene como objetivo analizar las perspectivas de estos principales referentes del país sobre los temas clave del contexto nacional.

Entre los consultados para esta edición de la encuesta que se hace desde 2008 hubo dirigentes nacionales, provinciales, y locales; legisladores, empresarios, periodistas y comunicadores. También académicos e investigadores de universidades públicas y privadas, consultores y profesionales. Sus participaciones fueron seleccionadas aleatoriamente de un amplio listado de líderes y formadores de opinión. El estudio se realizó entre diciembre y enero a través de una encuesta on line a dispositivos fijos y móviles.

Desde Poliarquía, a cargo de Alejandro Catterberg, explican que, el estudio tiene como objetivo “analizar las perspectivas de los principales referentes del país sobre los temas clave del contexto nacional y sus expectativas para este año”.

Resultados

El balance de la encuesta muestra que los principales líderes y formadores de opinión de la Argentina continúan con una evaluación positiva de la situación general del país.

Sin embargo, en comparación con 2024, se registra un enfriamiento del optimismo que se observaba durante el primer año de gestión, con una caída en las expectativas a futuro. El 43% de los encuestados evalúa positivamente la situación general del país. Igualmente, la percepción general mejora respecto a los últimos 15 años, pero se perdió la intensidad del entusiasmo inicial.

Respecto a la situación económica, el estudio detectó un corrimiento hacia posiciones más moderadas. La opinión positiva se ubicó en el 33%, una caída de nueve puntos comparado al año pasado.

Los encuestados todavía se muestran optimistas en el proceso de baja de inflación, una expansión moderada de la actividad y estabilidad cambiaria, pero con ajustes graduales. Según se arrojó, el 58% espera mejoras para este año.

Otro de los puntos destacados es la expectativa de un crecimiento económico en torno al 4% luego de la recesión del 2024. “La mejora macroeconómica empieza a dejar de ser novedad y pasa a ser evaluada en términos de sostenibilidad y profundidad”, suma el estudio.