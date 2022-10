Viviana Canosa se abrazó con Javier Milei en TV y coqueteó con la posibilidad de incursionar en política

Viviana Canosa lanzó una fuerte crítica este martes a la clase política, disparó contra el Gobierno y la oposición y afirmó que ve a la Argentina “en un callejón sin salida”. A su vez, no descartó sumarse a un proyecto político a futuro a partir de un intercambio que mantuvo en vivo con Javier Milei.

Canosa brindó una entrevista a TN a más de dos meses de su salida del canal A24. La periodista aprovechó la oportunidad para opinar sobre la marcha del país y analizar las últimas acciones del Gobierno sin olvidar también a las fuerzas de la oposición, a las que les achacó sus peleas internas.

“La Argentina es hoy un callejón sin salida”, afirmó la conductora en una de sus primeras intervenciones. “El Presidente es Don Fulgencio: atrasa, está fuera de tiempo y de la realidad”, agregó.

En esa línea, Canosa cuestionó la reunión que Alberto Fernández tuvo con dirigentes mapuches y sostuvo que al ver la imagen del encuentro pensó en las personas que “padecieron estos pseudo-mapuches hace algunos días, semanas y meses”.

“¿Por qué no se reunió con el padre del kiosquero que mataron en La Matanza [en 2021]? ¿Con la gente a la que le arruinaron la vida durante la pandemia/cuarentena? El Presidente está en otra dimensión el Presidente. Es una vergüenza”, sostuvo.

Canosa criticó también a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ministro de Economía, Sergio Massa, al que calificó como el “el ministro manos de tijera”. “Es el que recorta todo, la libertad de expresión, el que recorta los subsidios a la gente con discapacidad, el que recorta la clase media, y a la educación”.

Y en esa línea, lo asoció con la reciente tomas en los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires. “Los pibes toman las escuelas por un pebete de jamón y queso y no porque el ministro redujo una cantidad enorme de dinero para la educación. Este país está dado vuelta”, afirmó.

En ese contexto disparó contra los cruces internos en las fuerzas que pueden disputar el Gobierno en 2023. “La oposición anda en peleas de vedetongas, discutiendo sobre sus egos, y quién la tiene más larga”, lanzó. Y lanzó: “Da vergüenza ajena y desánimo”.

La animadora puso el foco en la violencia y en la falta de acciones. “La Argentina no puede doler más. Está tomada por la narcopolítica, por los sindicalistas, por los corruptos. Lo de Rosario me parece tremendo, quieren que seamos México y nadie hace nada. Piensan en el metegol, en leyes absurdas, en estupideces”, lanzó.

Invitación política

Sobre el final del programa, Canosa coincidió con Javier Milei que esperaba fuera del estudio de TN para una entrevista posterior. La conductora mantiene un buen vínculo con el político, a tal punto que lo acompañó durante una presentación en la Feria del Libro.

Javier Milei pasó al estudio a saludar a Canosa y la invitó a hacer política. Captura

El diputado de La Libertad Avanza pasó en un momento al estudio a saludarla y le dejó una invitación para sumarse a su espacio político. “La esperamos con los brazos abiertos”, afirmó.

Canosa devolvió la gentileza, agradeció y no rechazó de plano la posibilidad. “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”, sostuvo.

