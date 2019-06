El arzobispo emérito de La Plata pidió no votar a los que estén a favor del aborto Fuente: Archivo

El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, aseguró que votar por un candidato que esté a favor de la aprobación de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) es un "pecado mortal".

En su habitual columna en el canal 9 de la capital bonaerense, el prelado listó en detalle lo que, a su entender, los católicos deben tener en cuenta al momento de elegir a quién votar. Allí explicó: "El asunto del aborto es uno de los principales temas a tener en cuenta. Optar por un candidato abortista o por un partido que en su plataforma contiene el aborto es un pecado mortal. Y lo es porque si lo hacemos nos convertimos en cómplices. El Concilio Vaticano II ha declarado al aborto como 'un crimen abominable'. Nosotros nos hacemos cómplices si votamos a gente que va a aprobar una ley que facilite el aborto o sea que legalice el crimen abominable".

Aguer comenzó su columna indicando: "Cuando se acerca el tiempo de las elecciones se agita el cotarro de la partidocracia con alianzas que se realizan y que se rompen, adhesiones que se prometen y no se cumplen, ventilación de temas que pueden poner molesto al adversario. pero se tiene mucho cuidado de no tocar aquellos temas urticantes que podrían producir un descalabro en los equilibrios políticos".

"Nosotros no podemos votar a aquellos partidos o candidatos que se han declarado a favor del aborto. Nos van a tratar de meter la mula, ciertamente, pero nosotros debemos exigir que se manifiesten sobre este tema y en cuanto sepamos así decidiremos nuestro voto. Han visto lo que ha sucedido con este médico Rodríguez Lastra que está siendo procesado por haber salvado las dos vidas, la de la mamá gestante y la del hijito, cumpliendo con su deber médico. Se quiere anular la objeción de conciencia", argumentó el arzobispo.

El referente de la Iglesia Católica pidió "averiguar y exigir" a los candidatos para que "digan qué piensan acerca del aborto, qué van a hacer con ese proyecto y no votar a los abortistas".

"Es pecado mortal votar un partido o un candidato que sostiene el aborto. Y esto se lo discuto a cualquiera, porque si no ¿qué será de nosotros?...Como dije, la democracia recuperada nos ha enchufado el divorcio, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario y ¿hemos reaccionado? Creo que más o menos y sin poder modificar los estropicios institucionales", se quejó Aguer.

Luego apuntó contra la administración de Cambiemos: "El actual gobierno ha impulsado el debate sobre el aborto e impone la ideología de género. Pero ahora, con la introducción de un nuevo proyecto en el Congreso se trata de la vida de un ser humano indefenso e inocente, el más pobre de los pobres, en esto no podemos transigir".

Al final pidió: "Amigos estén alertas y a ponerse en movilización para esto y no sólo el día de la votación. Hay que exigir a los candidatos y a los partidos que se pronuncien sobre estos temas fundamentales. Todo el mundo escamotea la cosa. Lo que les importa es ocupar un lugar, conservar un lugarcito, tener el poder, es lo que les importa. Esa es la desgracia de la República y una República así no tiene futuro. Nosotros no la vamos a cambiar con palabras pero sí podemos hacer algo con nuestro voto, cómo dirigir las cosas con nuestro voto. Cada voto es una herramienta y por tanto debemos usarla bien".