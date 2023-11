escuchar

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se presentó este jueves ante la Justicia para solicitar ser sumado a la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos, que involucra al diputado de La Cámpora Rodolfo Tailhade y al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.

A través de un escrito presentado ante la Justicia, de Pedro solicitó al juez de Giorgi “poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización”, dentro de la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos… — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 9, 2023

“En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos hechos”, aclaró el ministro desde la red social X.

De acuerdo a los trascendidos periodísticos, existen en la causa alrededor de 1196 informes de “inteligencia” secuestrados al ex policía Ariel Zanchetta, en los que figuraría información de funcionarios judiciales y de políticos, que van desde los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei, hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner, además de dirigentes de la oposición como Jorge Macri, Diego Santilli y Julio Garro.

Por su parte, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se presentó ayer en la causa que reveló la existencia de cientos de informes secretos de inteligencia sobre miles de “objetivos”, entre los que estuvo él, y pidió también ser aceptado como querellante; es decir, reconocido como particular damnificado, lo que le daría derecho a revisar el expediente, pedir medidas de prueba y apelar decisiones judiciales.

Milei sostuvo en su escrito que había tomado conocimiento a través de una nota de LA NACION de que había sido uno de los espiados por Zanchetta. “Es por ello que me presento como querellante en la presente causa donde se investigan las responsabilidades penales por delitos de inteligencia ilegal contra mi persona entre otros”, afirmó Milei en un escrito en el que declaró tener el patrocinio como abogados de Francisco Oneto, Diego Spagnuolo y Roberto Rallin. Ofreció como prueba la nota de LA NACION de este lunes.

Fuentes judiciales informaron que fueron varios los que, enterados de que aparecían en las listas de Zanchetta, pidieron ser admitidos como querellantes.

En el caso aparecieron involucrados dos funcionarios kirchneristas, uno de ellos, el camporista Fabián Rodríguez, supuesto promotor y financista de uno de los hechos de espionaje, según el dictamen fiscal; el otro, el diputado Rodolfo Tailhade, que tiene intercambios por chat con el principal acusado, el policía retirado Ariel Zanchetta.

Fabián “Conu” Rodríguez

En tanto el fiscal Pollicita pidió hoy la indagatoria y la detención del funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien gestionó fondos públicos para pagarle al exagente policial Ariel Zanchetta por sus reportes derivados de espionaje ilegal. Ahora, según pudo saber LA NACION, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, evalúa la presentación del fiscal.

“Que vengo por medio del presente escrito a solicitar a VS que tenga a bien convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria en la presente causa, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se desarrollarán a lo largo de este dictamen. A su vez, se solicitará a VS que tenga a bien librar nuevas órdenes de allanamiento del domicilio particular y laboral del nombrado, así como también disponer la detención y requisa personal del acusado, todo ello a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”, señala el escrito de Pollicita.

El fiscal le pidió además al juez Martínez De Giorgi que “libre nuevas órdenes de allanamiento” del domicilio particular y laboral de Rodríguez “a los efectos de dar con su paradero, concretar la detención y materializar la requisa personal y el secuestro del teléfono celular que lleva consigo”.

