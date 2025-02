Waldo Wolff denunció espionaje y apuntó contra una dirigente clave de Karina Milei en la Ciudad

La disputa entre Pro y La Libertad Avanza en la Ciudad sumó ayer un nuevo hito: el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, denunció espionaje y apuntó contra Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura local y alfil de Karina Milei.

Durante su exposición ante los legisladores por la fuga de presos, el funcionario dijo que estaba saliendo ilegalmente información de su ministerio y acusó a Ramírez, a la que asoció con el kirchnerismo, de difundir datos confidenciales.

“Yo estoy recibiendo espionaje en el ministerio. Esa es mi denuncia. Sale información que no tendría que salir, a mucha de la cual usted tiene acceso por eso va a ser citada” , sostuvo Wolff en referencia a la presidenta de la bancada libertaria. “Mi familia le tiene mucho miedo porque usted viene del kirchnerismo y tiene información privilegiada, como tenía el kirchnerismo cuando me perseguía”.

La presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Ayer, el funcionario de Jorge Macri se presentó en la comisión del parlamento local para responder consultas sobre las recurrentes fugas de presos de comisarías porteñas. Su exposición ante los legisladores estaba programada para la semana pasada, pero debió postergarse ante la salida de tres nuevos reclusos de una alcaidía de Balvanera en la madrugada del 18 de febrero.

A raíz de este incidente, Ramírez reclamó, a través de sus redes sociales, la renuncia del ministro, un pedido que ratificó durante la reunión de comisión, que está a cargo de Gimena Villafruela (Pro).

“Si usted no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro, como le dije el otro día, váyase a su casa y deje a un buen ministro lleve adelante la tarea que hoy nos ocupa que es la fuga de presos”, dijo. En este contexto, además, denunció “amedrentamiento” y “hostigamiento” de parte de Wolff durante el fin de semana.

El funcionario porteño negó las acusaciones y aclaró que intentó comunicarse con la legisladora en reclamo por la difusión de información confidencial vinculada a su custodia y la de su familia. En este contexto, explicó que las medidas de seguridad personal responden a que se encuentra “amenazado por Hamás, Hezbollah y el kirchnerismo” y vinculó a Ramírez con este último espacio, en particular con La Cámpora.

“Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo me estaba persiguiendo, me estaba haciendo una causa por traición a la patria, me había metido una persona de la AFI en mi casa y me había inventado cuentas afuera. Y me la banque sin fueros, solito”, aseguró el funcionario. Ante la mención de su persona como “ministro de Inseguridad”, agregó: “Yo en algún momento voy a dejar de ser ministro de la inseguridad, porque no me va la vida por un cargo, pero usted no va a dejar de ser nunca alguien que está en La Libertad Avanza rodeando muy mal a Javier Milei y viniendo de La Cámpora”.

Según indicó durante su presentación, Ramírez podría ser citada por la Justicia en el marco de la denuncia por espionaje que realizó Wolff frente a la filtración de información privada de la cartera que conduce y los cuestionamientos a su custodia. Pese a la advertencia, la presidenta del bloque libertario decidió hoy redoblar la apuesta.

Tuit de Pilar Ramírez

“Te lo voy a seguir preguntando: ¿por qué tenés más de 40 custodios mientras los presos hacen turismo por la Ciudad? 40 policías, un ejército de móviles... ni Milei, ni Macron, ni Trump ni Jorge Macri tienen semejante circo de seguridad”, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter). “La realidad es que no estás capacitado para el caro y encima te das el lujo de despilfarrar recursos mientras los porteños viven cada vez más inseguros”.

LA NACION

Temas Legislatura Porteña