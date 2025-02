Waldo Wolff suspendió su presentación en la Legislatura tras la fuga de presos en Balvanera

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, suspendió su presentación en la Legislatura porteña luego de que seis detenidos se escaparan de una comisaría en Balvanera. El funcionario debía asistir hoy a la comisión de Seguridad, a pedido de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, a brindar explicaciones sobre las recurrentes fugas de presos en la Capital Federal y detallar las acciones que tomaría el Ejecutivo para abordar la situación.

La cita, programada para las 14 en el parlamento local, debió ser reprogramada luego de que, este martes a la madrugada, seis reclusos de escaparan de la Comisaría 3era del barrio porteño de Balvanera. Al momento de cancelar la presentación, el gobierno porteño aún lo había logrado determinar las circunstancias de la fuga. Es el tercer incidente de este tipo en nueve días.

Tras lo ocurrido esta madrugada, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, acordaron, a través de una charla telefónica, el traslado de alrededor de 400 presos con condena, al sistema penitenciario federal. De este modo, pretenden abordar la sobrepoblación de las comisarías porteñas que, según había manifestado Wolff en las últimas semanas, es una de las causas detrás de las sucesivas fugas. En este contexto, se resolvió, además, reprogramar la exposición del funcionario en la Legislatura porteña: ahora, se realizará el miércoles 26 de febrero a las 14.

El cambio de fecha -comunicado a través de un correo electrónico a los legisladores de la comisión de Seguridad- generó malestar entre algunos diputados de la oposición que esperaban una respuesta de parte del Poder Ejecutivo. “A menos que estés pensando en renunciar, tenés que venir a la Legislatura hoy. Se es por la fuga de hoy no vas a poder ningún día, porque se escapan todo el tiempo”, expresó Claudia Neira de Unión por la Patria en X (ex-Twitter). “A las 14hs te vamos a estar esperando. Decinos un nuevo horario, puede ser a la noche. Si no, vamos a reunir firma por firma, voto por voto, para interpelarte en el recinto”.

No, @WolffWaldo. A menos que estés pensando en renunciar, tenés que venir a la Legislatura hoy.

Si es por la fuga de hoy no vas a poder venir ningún día, porque se escapan todo el tiempo.

A las 14hs te vamos a estar esperando. Decinos un nuevo horario, puede ser a la noche.… pic.twitter.com/lvDZ7fUAYz — Claudia Neira (@NeiraClaudia) February 18, 2025

Según pudo saber LA NACION, la intención original del bloque kirchnerista era que Wolff expusiera en el recinto, frente a la totalidad de los diputados. Sin embargo, el oficialismo logró llegar a un acuerdo para que la presentación se diera en el marco de una reunión de comisión.

La posibilidad de reactivar ese pedido fue ratificada esta mañana por la legisladora Graciana Peñafort, previo a que se confirmara la cancelación de la presentación del ministro. “Hoy a las 14hs, los legisladores de CABA esperamos a Waldo Wolff en la comisión de seguridad... leo en los medios que podría no venir a darnos las explicaciones que queremos. En pocas palabras... ¿como los presos en CABA, el ministro de Seguridad de CABA se dará a la fuga?”, planteó en sus redes sociales y, una hora más tarde, agregó: “Si me permite darle un consejo -que no me ha pedido- sería mejor que venga a la comisión porque, caso contrario, puede que reunamos los votos para interpelarlo”.

igual y si me permite darle un consejo - que no me ha pedido - @WolffWaldo , seria mejor que venga a la comisión, porque caso contrario puede que reunamos los votos para interpelarlo... https://t.co/5X2RmHhmk7 — Graciana Peñafort (@gracepenafort) February 18, 2025

Por su lado, esta mañana, Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el parlamento porteño, cuestionó la nueva fuga de presos y pidió al titular de la cartera de Seguridad que, en lugar de asistir a la Legislatura, presente su renuncia al cargo. “Ni vengas Waldo. Anda directo a Uspallata a presentar tu renuncia. Se acaban de fugar seis presos más. Un poco de dignidad: dejale el lugar a alguien que sepa. Sos el ministro de la inseguridad. En 14 meses, cosechaste récord de fugas. ¿La estrategia es seguir echando policías?”, manifestó en redes sociales.

Ni vengas, Waldo. Anda directo a Uspallata a presentar tu renuncia. Se acaban de fugar seis presos más. Un poco de dignidad: dejale el lugar a alguien que sepa. Sos el ministro de inseguridad. En 14 meses cosechaste récord de fugas. ¿La estrategia es seguir echando policías? — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) February 18, 2025

Además del incidente de este martes, en los últimos nueves días, se produjeron otras dos fugas más en alcaldías porteñas. El 16 de febrero, Wilson Marcelo Ramírez Ríos -detenido por encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad- logró escapar de la Comisaría 1D, en Retiro. En tanto, el 9 de febrero, otros seis presos huyeron de una comisaría de Caballito, luego de que maniataran a uno de los oficiales en servicio. Tres de los delincuentes fueron recapturados rápidamente, mientras que los demás lograron darse a la fuga tras abordar un taxi Fiat Siena.

LA NACION