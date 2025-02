Nueva fuga en la Ciudad: seis presos se escaparon de una comisaría de Balvanera

En las últimas horas de este martes una nueva fuga de presos tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber LA NACION, seis detenidos se escaparon de la Comisaría 3A, ubicada en Lavalle al 2600, en el barrio porteño de Balvanera. Se trata del tercer hecho de estas características en nueve días por los que se escaparon 13 detenidos.

Desde el Centro de Monitoreo, la Policía de la Ciudad trabaja con el área de Investigaciones en el seguimiento de cámaras para dar con los evadidos, dijeron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Si bien la fuga ocurrió alrededor de las 4.30 de este martes, las autoridades la constataron a las 6, según detallaron fuentes de la Policía. Aún se intentan determinar las circunstancias a través de las cuales se escaparon los seis detenidos. Se identificó a Matías Alvarez, Daniel Olivera, Leonardo Emanuel Zavala, los tres argentinos; Rojas Solís, Díaz Contreras y Martin Alfredo Maldonado Villalobo, los tres de nacionalidad chilena, como los delincuentes que lograron escapar.

El incidente sucede el mismo día en el que el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, irá a la Legislatura local -convocado por Unión por la Patria y La Libertad Avanza- a defender su gestión a raíz de las repetidas fugas.

Antecedentes

En abril del año pasado, de esa misma comisaría se fugaron dos asaltantes, que violentaron la reja del calabozo en el que estaban para así escapar.

Ya es la tercera fuga en nueve días. El 16 de febrero, un delincuente se escapó de la Comisaría 1D, ubicada en Lavalle al 400. “El evadido es Wilson Marcelo Ramírez Ríos (detenido por encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad), de nacionalidad peruana”, informaron desde la cartera que dirige Wolff y agregaron: “Desde el Centro de Monitoreo y con el área de Investigaciones, la Policía de la Ciudad trabaja en el seguimiento de cámaras para dar con el evadido”. La fuga se habría dado a través de una ventana; Ramírez Ríos llevaba alojado en la alcaidía más de un mes, ya que había ingresado el 13 de enero.

El caso de mayor impacto en los últimos días ocurrió el 9 de febrero, cuando otros seis presos se fugaron de una comisaría de Caballito. Tres de los fugados fueron recapturados rápidamente, pero los otros tres lograron escapar después de abordar un taxi Fiat Siena que, aparentemente, estaba esperándolos.

“Para nosotros, esto, hasta que se compruebe lo contrario, no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga, porque alguien les permite que salgan“, dijo Wolff. El hecho generó un gran ruido político en el poder Ejecutivo local, ya que los evadidos podrían haber contado con la connivencia de personal policial.

Además, mientras el ministro de Seguridad le había reprochado al gobierno nacional el tener que alojar en sus instalaciones a detenidos que no les corresponden, su par nacional, Patricia Bullrich, salió al cruce. “No puedo aceptar que digan ‘yo me hago cargo’, cuando todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la Ciudad”, dijo en diálogo con LN+.

La situación de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas estuvo en la agenda pública durante 2024 por las reiteradas fugas de presos y la sobrepoblación de reos. A través de un pedido de acceso a la información pública realizado a la Dirección Autónoma de Alcaidías (DAA), LA NACION Data accedió a la evolución de la cifra de personas arrestadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires entre enero y octubre de 2024, período en el que también se registró un incremento del 33% en la tasa de detenciones diarias respecto de años anteriores, con un promedio de 60 arrestos por día, cuando en 2023 había sido de 45.

