Werthein reveló que Milei recibirá un premio junto a Donald Trump en Mar-a-Lago

El canciller Gerardo Werthein dio detalles este martes sobre el viaje que hará el presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde mantendría un encuentro con su par Donald Trump. En declaraciones televisivas, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que hay una posibilidad de que ambos mandatarios lleven adelante una charla informal. Según reveló el Canciller, el motivo del viaje es un premio que el mandatario argentino recibirá junto a su par estadounidense en la residencia de Mar-a-Lago.

“El Presidente estaría viajando mañana a Mar-a-Lago, donde va a recibir un premio. Seguramente habrá un encuentro informal con el presidente Trump. Son días bastante ocupados por ponerlo de alguna manera en Estados Unidos y la agenda es bastante dinámica. Pero sí, el Presidente va a viajar seguramente esta noche. Va a llegar a Estados Unidos en la mañana y en la noche estaría regresando a la Argentina”, precisó Werthein.

Respecto de qué tipo de premio le otorgarán al líder del Ejecutivo, el canciller dijo: “Lo da una compañía... creo que se llama algo blue -premio maca-. Sé que lo premian a él y a Trump. En el acto van a estar los dos. Y por la relación de amistad que existe, seguramente se encuentren”, dijo en A24.

Gerardo Werthein junto a Donald Trump

Durante la entrevista, reflotó la posibilidad de un tratado de libre comercio con EE.UU, algo que el Gobierno consideraba abandonar porque implicaría un quiebre a las reglas del Mercosur: “Vamos a comenzar trabajando en las bases de un acuerdo comercial y una vez que podamos llevarlo adelante y ejecutarlo, seguiremos con nuestro objetivo final, que ya el Presidente lo ha anunciado: un tratado de libre comercio. No es un punto de partida, es un punto de llegada”.

También brindó detalles sobre la charla que mantuvo hoy con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la que, sostuvo, se habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Le expliqué que no es un préstamo como los que ha solicitado la Argentina en el pasado, que se usaron para financiar el déficit fiscal. Dejé en claro que éste es un préstamo para solidificar las reservas del Banco Central, garantizar la estabilidad de la moneda y que no se repitan episodios, en el futuro, de inestabilidad. Les pareció muy bien. Detallé además en qué situación se encuentra este préstamo. Vemos que las cosas van por muy buen camino. No dimos mayores precisiones porque es un tema que le corresponde al señor [Luis] Caputo. Pero estamos seguros de tener el apoyo de EE.UU.”, sostuvo.

El canciller Gerardo Werthein junto al secretario de Estado Marco Rubio DREW ANGERER - AFP

La conversación entre Rubio y Werthein incluyó también apreciaciones sobre los logros de la administración Milei y el vínculo con Estados Unidos: “Existe muchísimo respeto. Es claro el trabajo que se está haciendo en Argentina. Hablamos de hazañas. Comparamos lo que había pasado con la inflación de un año al otro, de 55% en diciembre de 2023 a 0,8% en diciembre del 2024 en precios mayoristas. A ellos les parecía impresionante que la Argentina haya logrado salir de un déficit fiscal de 15 puntos a un superávit fiscal en un año. También se mostraron impresionado por el crecimiento interanual de más de cuatro puntos”.

“Podemos percibir que hay un enorme apoyo [de Estados Unidos] hacia la Argentina. En los años que tengo y las relaciones que he mantenido históricamente con Estados Unidos, nunca vi una conexión similar. Y tampoco vi nunca una Argentina que haya hecho el trabajo que ha hecho Milei. Esas dos cosas hace que Estados Unidos nos respete no solo por la relación sino por los resultados. Milei hoy representa al líder de los valores de la libertad, del libre emprendedurismo, del capitalismo, y es el enemigo de las políticas populistas, estatistas y centralistas. Es el primero que comenzó a hablar de todo esto y decidió hacerlo”, acotó.

Y cerró: “Discutimos y hablamos mucho también de lo que está pasando en la región y el riesgo que significan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hablamos de la situación de Nahuel Gallo, los asilados en la embajada y la enorme preocupación que genera esto para los Estados Unidos, y lo importante que es trabajar juntos para promover los valores de la libertad, democracia y DDHH. Por último, lo invité a Marco a que visite la Argentina”.

