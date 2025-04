Yamil Santoro dio de baja la candidatura de su hermano Leandro tras las acusaciones de Unión por la Patria: “Lo hicimos a propósito”

Un día después de que el diputado Leandro Santoro apuntara contra el legislador Yamil Santoro por presentar como candidato cabeza de lista a su hermano homónimo, Unión Porteña Libertaria anunció que dio de baja la candidatura y que quien encabezará la nómina será el líder de la alianza.

El diputado publicó un video en X, el cual tituló “¿Viste qué feo es que te roben?" como chicana al kirchnerismo y donde informó que hay “novedades”. “Hace poco lanzamos la lista de la Unión Porteña Libertaria, la única lista liberal y republicana que trabaja para los porteños”, comenzó y luego comentó sobre la medida.

“Sí, cuando lo lanzamos tomamos algunos elementos de la identidad visual de otros espacios políticos. También es cierto que buscamos un primer candidato, Leandro Santoro, mi hermano, que tiene un nombre parecido al de los kirchneristas. Y no fue casual, lo hicimos a propósito para que sientan lo que millones de argentinos sentimos a lo largo de los años cuando nos vimos atropellados, estafados, robados e indignados por las barbaridades que se la pasaron haciendo ustedes”, explicó.

Acto seguido, le respondió a Leandro Santoro, cabeza de lista de Unión por la Patria, que lo tildó de “estafador”, y le contraatacó: “Muchachos, son ustedes los que estafan al electorado cambiando, elección tras elección, su identidad visual para que nadie sepa quiénes son”. De esta manera, se despegó e remarcó que el 18 de mayo es una oportunidad para “ponerle un límite al kirchnerismo y votar por libertad, república y orden”.

Además siguió: “Son ustedes los delincuentes que se abrazan con personas condenadas al punto tal de llevarlos como candidatos en su lista. Nosotros no somos como ustedes. Por eso, no va a ser mi hermano, el Leandro Santoro bueno, quien va a liderar nuestra boleta, ni vamos a ir con un logo que se confunda. Vamos a ir con una lista orgullosamente liberal que voy a estar liderando yo para hacerle frente cara a cara a la corrupción kirchnerista, como lo hemos hecho todos estos años en innumerable cantidad de causas”.

Yamil Santoro había anunciado el 20 de marzo el lanzamiento de la alianza, lo que despertó la reacción del kirchnerismo por el parentesco de ambos logos, y justificó que fue una “producción original” y no se copió. Días más tarde comunicó que la cabeza de lista sería su hermano, homónimo del de la nómina de Unión por la Patria, y señaló: “Es un joven ingeniero con experiencia internacional, que comparte nuestros ideales de defensa de los porteños. Esta elección es una oportunidad para varios jóvenes, que vemos ganar posiciones en distintos frentes electorales. Y no quisimos quedarnos afuera”.

Posteriormente, la justicia electoral de la ciudad le exigió a Santoro, exaliado de Roberto García Moritán y Ricardo López Murphy en Republicanos Unidos, que modifique el logo de su frente electoral Unión Porteña Libertaria, ya que era demasiado parecido al sello de Unión por la Patria.

La respuesta de Unión por la Patria

Tras la jugada, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) y ahora candidato a la Legislatura por el PJ Leandro Santoro tomó cartas en el asunto este domingo y trató al líder de Unión Porteña Libertaria de “estafador”. “O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa”, apuntó.

“Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política. Además, Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes“, criticó en Radio Mitre.

A su vez, analizó: “Hasta ahí podíamos decir que era una picardía de mal gusto [sobre la similitud de los logos]. Ahora, tratar de poner un Leandro Santoro como candidato tiene un solo objetivo, que es confundir a los electores de este Leandro Santoro para que en el cuarto oscuro, frente a la confusión de una elección que seguramente va a ser larga y que hay mucha gente que entra a votar y quiere irse rápido, se preste a la confusión y se lleven un voto [de electores] que no tenían la intención ni el espíritu de votarlos a ellos”.

