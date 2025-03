Zago respondió al insólito pedido de disculpas de Almirón: “No soy besuqueiro”

El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago respondió este jueves al insólito pedido de disculpas del legislador libertario Lisandro Almirón, luego de que la semana pasada mantuvieran un altercado físico. “¿Querés que te dé un pico?”, preguntó ayer el correntino mientras se paraba de su banca para abrazar a quien supo ser presidente del bloque de La Libertad Avanza. “No soy besuqueiro”, advirtió Zago.

“Trato de evitar todo eso. No soy besuqueiro aparte. Beso a las mujeres nada más por respeto, soy medio a la antigua. Mucho besito no”, expresó entre risas el diputado del MID en diálogo con Splendid. En ese contexto, agregó: “Ayer me cargaban. Le abrí dos veces la puerta a una diputada y me decían ‘ay, qué caballero’. Parece que ahora llama la atención, eso no me gusta. No estoy malacostumbrado, soy educado”.

Las declaraciones de Zago llegaron un día después de que Almirón le pidiera al presidente de la Cámara, Martín Menem, una moción antes de tratar el DNU del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir disculpas públicas. “¡Soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen! Acá hay alguien cerebral, no voy a dejarme llevar por las especulaciones de ustedes. ¡Zago, perdón! ¡Perdón a todos ustedes, piensen en los argentinos, carajo, que no se les caen los anillos a nadie por pedir perdón!”, exclamó.

El desopilante momento del diputado Almirón

De inmediato, y mientras los gritos seguían en el recinto, Almirón parecía haber escuchador algo desde el lugar donde estaba su par legislativo. “Zago, ¿qué querés que te dé un pico?”, preguntó. Fue en ese momento que se puso de pie, mirando hacia su colega, al fondo del recinto: “¡Vení, Zago, querido!”. La sala estalló en risas y más reproches a Almirón, a lo que el diputado aseveró: “¿A quién más quieren que pida disculpas, caraduras? Pidan disculpas ustedes a los argentinos. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo. ¡Que venga [Amado] Boudou, que venga [Axel] Kicillof!”. El episodio se diluyó entre insultos desde la bancada de Unión por la Patria.

Poco después se levantó, fue hasta la banca de Zago y, en el lugar donde se habían peleado la semana pasada, le dio un abrazo.

La pelea entre Zago y Almirón

La secuencia del miércoles pasado por la tarde comenzó cuando el kirchnerismo quiso ratificar a Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político. La iniciativa desató un escándalo al final de la sesión, ya que Zago siempre quiso que Pagano lidere la comisión, algo que le costó la presidencia del bloque de LLA. Justo cuando se estaba por definir el quorum, el líder del MID y Almirón protagonizaron un altercado físico y Menem levantó la sesión.

Al día siguiente Zago pidió disculpas públicas. “Quiero pedir una disculpa por mi actitud al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que me dio una banca y a los ciudadanos de Bahía Blanca que está sufriendo una devastación. Actos bochornosos como estos no pueden volver a suceder. Somos un poco responsables todos, pido disculpas por haber respondido a la provocación”, dijo en diálogo con LN+.

INCIDENTES DENTRO DE CONGRESO

Tras ello, indicó: “Tengo que rescatar que hubo diputados de LLA que me vinieron a hablar de una excelente manera y otros que se pusieron nerviosos porque había quórum por los diputados del MID y dos de LLA (Pagano y Rocío Bonacci, quienes antes se cruzaron con Lilia Lemoine y Celeste Ponce). No quiero estar dentro del tema de la violencia, no soy así y no me interesa, por eso pedí disculpas y me arrepiento del suceso”. Aseguró además que lo “insultaron por cinco minutos” con la intención de que se levante de su banca. “Dijeron ‘son los mismos tres hijos de puta con las dos que están acá’. Esa fue la frase final [antes de levantarse] de Almirón”, reveló el legislador.

“Me dejé llevar por la memoria de mi madre. No tenía que haber reaccionado de esa manera”, dijo más temprano en otra entrevista y reforzó: “Se buscaba eso. Buscaban que me levante de la banca para dejar sin quórum, muy mal Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione”.

