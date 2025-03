El kirchnerismo denunció amenazas a quienes se oponen a votar el pliego de Lijo

El senador José Mayans, jefe del interbloque kirchnerista en el Senado, denunció este jueves que existen amenazas hacia quienes se oponen a votar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, en línea con la nota que publicó LA NACION el lunes pasado. En el artículo quedó plasmado el miedo que hay en la Cámara alta por la posible “venganza” del juez federal desde su juzgado en Comodoro Py si no accede al máximo tribunal, ya que solo está de licencia por el momento.

“Eso se hace, ese tipo de amenazas se hacen, confirmo que es así, que tienen ese tipo de amenazas, de parte de operadores” , dijo Mayans, cuando respondió en Radio 10 al respecto del texto publicado en LA NACION. Sin embargo, el titular de la bancada K expresó: “Pero el pueblo nos votó para cumplir la Constitución Nacional y para poner la cara”.

Tanto el pliego de Lijo como el de Manuel García-Mansilla, los dos nominados por el gobierno de Javier Milei y después nombrados por decreto, se tratarán el próximo 3 de abril en una sesión especial que fue pedida por el kirchnerismo y que la vice Victoria Villarruel fijó para esa fecha, en un intento de retrasar la discusión y dar más tiempo a las negociaciones.

El juez Ariel Lijo en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado Marcos Brindicci

En medio de las especulaciones sobre qué postura tomarán los senadores, Mayans ratificó que los bloques que responden a la conducción de Cristina Kirchner irán por el rechazo de los dos, debido a que consideran inconstitucional la forma en que fueron designados para la Corte. De momento, García Mansilla asumió pero Lijo no, porque hay debates sobre si no debería renunciar a su cargo en Comodoro Py para poder acceder al máximo tribunal y no solo tomarse licencia.

“Creo que hay más que 25 votos para el rechazo de los pliegos” , sostuvo Mayans, esperanzado con conseguir ese número que daría de baja las dos nominaciones que hizo el gobierno de Milei.

Además, el senador ironizó con las intenciones del oficialismo, que en un momento intentó que se impulsara el tratamiento del proyecto de ficha limpia, ya aprobado en Diputados y que, de salir, impediría una postulación de la expresidenta en las elecciones de este año por tener una doble condena en la Causa Vialidad. Por ahora, esa iniciativa no fue incluida en el temario para la sesión del 3 de abril, pero hay una carta que firmaron desde la bancada libertaria para decirle a la vice que convoque para debatir ese punto cuando considere. Lo que pasa es que no están los votos, por eso sigue en veremos.

“Ellos traen como contrapartida ficha limpia, propuesta por [Mauricio] Macri, Karina Milei, [Cristian] Ritondo y [Edgardo] Kueider... Auspiciada por el fondo de las criptomonedas”, comentó Mayans con ironía, por las causas judiciales que tienen todos los dirigentes libertarios y de Pro que nombró.

Tal como contó LA NACION el lunes, sobrevuela en el Senado qué puede pasar con aquellos que no avalen a Lijo para la Corte Suprema, por el altísimo peso que tiene en los tribunales federales. “Me lo imagino a Lijo colgando en las paredes de su despacho las fotos de los senadores que voten en contra y esperando el momento en que le caiga una causa contra alguno de ellos en su juzgado”, comentó en ese momento un senador kirchnerista, mientras que un radical sumó: “No es broma tener que votar en contra de Lijo. Es un enemigo que ningún político quisiera tener, más aún si llega a obtener el acuerdo y se convierte en juez de la Corte”.

Para caminar hacia el máximo tribunal con anuencia del Senado, tanto Lijo como García-Mansilla deberán reunir el apoyo de dos tercios de los presentes. Pese a ya integrar el máximo tribunal tras ser autorizado por decreto y ratificado por los propios cortesanos, el catedrático la tiene más complicada incluso que el juez federal, que se encargó de activar sus relaciones políticas y empresariales, como así también de llamar a los despachos, para tratar de que lo respalden.

