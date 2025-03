Guillermo Francos no descartó más fugas en el bloque kirchnerista y apuntó contra Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la fractura del bloque kirchnerista en el Senado, apuntó contra Cristina Kirchner y no descartó que haya más salidas en el futuro. “Por ahora parece que son sólo esos cuatro, pero capaz aparece otra ruptura. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la conducción de Cristina”, cuestionó este jueves.

“Ella está activa, la veo conduciendo, por lo menos, una parte del justicialismo. Pero veo que se están sucediendo este tipo de hechos. Esto va a generar rupturas, como pasa también en la provincia con la conducción de Axel Kicillof”, añadió y marcó: “ Son conflictos políticos que ponen nerviosos a algunos ”.

Así, en diálogo con Radio La Red, el funcionario mileísta celebró la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Presidente que habilita al Gobierno a sellar un acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Esto va a generar una estabilización económica muy importante, va a bajar las tasas de interés para el país y los empresarios y, a largo plazo, va a generar una baja en la inflación”, destacó y consideró: “El hecho de que haya sido aprobado tan rápido da cierta estabilidad. No se conocen los montos, pero genera tranquilidad el hecho de saber que el gobierno argentino puede continuar una conversación con el fondo que puede continuar el próximo mes”.

Francos destacó la aprobación del DNU de Javier Milei en el Congreso.

“Afuera hubo un operativo de seguridad importante para que no se generen desmanes como había pasado el miércoles de la semana anterior y se hizo para demostrar que el Gobierno y el Estado están absolutamente dispuestos a sostener esto. No hubo incidentes de la magnitud de la semana anterior”, indicó sobre el operativo de las fuerzas de seguridad comandado por la ministra Patricia Bullrich.

En la misma línea, apuntó contra el kirchnerismo y “algunos partidos de izquierda” por utilizar la movilización en contra del ajuste a los jubilados para “expresarse de forma violenta” y “tratar de desestabilizar”: “No lo van a conseguir. Hay mucho apoyo al gobierno de Milei. Los hechos de los últimos días no hicieron mella en el apoyo al Presidente. Nosotros estamos preocupados por mantener el rumbo macroeconómico y el orden público, lo demás va a venir solo”.

“Son personajes que perdieron cajas importantes que utilizaron a mansalva durante mucho tiempo y que les permitió hacer todo lo que vimos en los años anteriores. Esa etapa pasó y no se acostumbran a que haya terminado y tratan de generar o volver a esas épocas”, consideró y sumó: “La política del kirchnerismo utiliza estos elementos para desestabilizar y después hacen discursos como los de la Cámara diciendo que ‘el pueblo está en la calle’. Es ridículo porque la gente vio que hay 1500 personas que se manifiestan con violencia nada más”.

Y redobló la apuesta: “Creo que la expresidenta [Cristina Kirchner] ha tenido mucho que ver. Quiere generar posiciones de supuesto cuestionamiento al Gobierno y de cierta violencia como para generar un clima de inestabilidad política”.

Guillermo Francos.

Finalmente, Francos se refirió al futuro de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de este año y habló sobre los posibles candidatos. “A Manuel Adorni sería una pena sacarlo porque es una tarea que cumple porque es muy bueno, pero también sería un muy buen candidato en la Ciudad. Eso es una decisión que deberá tomarse ahora en las legislativas”, dijo. Ante la consulta sobre si el tuitero libertario Daniel Parisini, apodado “el Gordo Dan”, podría ser otro de los elegidos, aseguró: “No quiero dar nombres, no manejo el partido. Dan es un dirigente distinto que seguramente podría tener este apoyo. No sé si está hoy para ganar, tampoco sé si él puede ser candidato en la Ciudad por razones de residencia. No tengo idea, pero es un candidato distinto, sin dudas”.

Y cerró: “Todos los nombres que suenan son nombres con trayectoria en la Ciudad, pero capaz no es lo que la gente busca. Capaz la gente está cansada de las candidaturas viejas y está buscando candidaturas nuevas, como pasó con Milei. Capaz, en una de esas, presentamos un candidato que sea nuevo en las elecciones en la Ciudad”.

