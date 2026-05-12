Deuda millonaria: la constructora detrás de la creación de la Rueda de la Fortuna en Puerto Madero busca inversores

La constructora GCDI, a cargo de la creación de la Rueda de la Fortuna en Puerto Madero, de la reforma del estadio de River Plate y de la nueva terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, entró en concurso preventivo de acreedores el 11 de mayo de 2026.

Durante el último ejercicio fiscal, finalizado el 31 de diciembre de 2025, la constructora tuvo pérdidas financieras en lugar de ganancias: el número ascendió a $19.014.815.000. También agregar que según datos del Banco Central, la empresa acumula 56 cheques rechazados por un total de $2.084.146.986,19.

GCDI finalizó la ampliación y modernización del estadio Monumental de River Plate DIEGO SPIVACOW / AFV

A esto se suma el aviso de la empresa de que no pagarán los US$6736,77 correspondientes al servicio de interés de las Obligaciones Negociables Clase XVII.

Según el comunicado de la constructora, tras evaluar distintas alternativas disponibles en el marco de la situación económico-financiera de la Sociedad, se concluyó en la necesidad del concurso, como una forma de “ordenar su pasivo, preservar la continuidad de la empresa en marcha, proteger las fuentes de trabajo y resguardar la integridad de sus activos”. En la misma línea, declaran que esta decisión se enmarca en un proceso de reestructuración y ordenamiento financiero que lleva adelante la compañía.

En los documentos de CNV (Comisión Nacional de Valores) se informa que las causantes de la situación fueron la existencia de pérdidas significativas, capital de trabajo negativo y patrimonio neto negativo al 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, remarcan que GCDI continuará desarrollando sus actividades operativas habituales, incluyendo la ejecución de las obras en curso, como la Rueda de Puerto Madero y el Hotel Plaza. Tampoco se cierran a la posibilidad de participar de nuevos proyectos y procesos de contratación, con el objetivo de sostener su actividad y generación de valor. Dependerá de las condiciones del mercado, la evolución de la situación financiera y las autorizaciones que pudieran corresponder.

En este sentido, desde la constructora resumen el objetivo de su decisión como: “Proteger las fuentes de trabajo, garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos y consolidar una estructura sustentable para el futuro de una empresa con más de 80 años de trayectoria en la Argentina”.

Las próximas novedades vendrán el 16 de junio, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada por el Directorio de la Sociedad. En este evento, crítico para el futuro de la compañía, se analizará la situación de insolvencia actual y su reorganización. Entre los puntos que tocarán, se destaca la ratificación del concurso preventivo, el examen de los resultados financieros de 2025, y la designación de los reemplazos de los síndicos titulares que renunciaron: José Daniel Abelovich y Martín Alejandro Mittelman.

La transformación: de TGLT a GCDI

En noviembre de 2025, el empresario Marcelo Figoli, dueño de Radio Rivadavia y Fénix Entertainment compró, al fondo Point State, más del 40% de GCDI.

En noviembre de 2025, el empresario Marcelo Figoli, dueño de Radio Rivadavia y Fénix Entertainment compró, al fondo Point State, más del 40 por ciento de GCDI Hernán Zenteno - LA NACION

En concreto, MFX Holding -compuesta por marcas como Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, la 103.1, LT3 Rosario, Newsweek y el portal de noticias NA, Grupo Vía- liderado por el empresario, a través de Haselt SA, adquirió el 42,5% de la empresa con más de 80 años en el mercado y más de 500 obras ejecutadas.

La apuesta tenía como finalidad que GCDI recupere protagonismo en el segmento de obras privadas, civiles, industriales y de infraestructura a partir de la puesta en marcha de proyectos adjudicados y la búsqueda de nuevos negocios.

TGLT nació en 2005 y en 2018 compró a una de sus competidoras: la constructora de Nicolás Caputo. A mediados del 2022 reestructuró su deuda y se renombró como GCDI con la estrategia de poner foco en la construcción. Su primer gran proyecto en esta nueva etapa fue la ampliación del estadio Mâs Monumental, en Núñez.

Sin embargo, la cúpula de la empresa siempre mostró inestabilidad: en los últimos años no se encontró un CEO que se sostuviera en el cargo. Pasaron desde el ejecutivo Alejandro Belio hasta Francisco Fiorito, un empresario con experiencia en Arcos Dorados, la empresa licenciataria de Mc Donald’s para América Latina. En febrero de este año se designó a Ramiro Juez como nuevo líder.

El render del proyecto Astor San Telmo que había iniciado TGLT y fue frenado por la justicia Archivo

En tiempos de TGLT, Teodoro Argerich fue CEO durante más de 10 años y por su desvinculación inició una demanda millonaria a la constructora, al igual que Federico Weil, otro ex CEO de la compañía. Además se enfrentaron al conflicto del proyecto Astor San Telmo, un emprendimiento ubicado sobre la avenida Caseros que se lanzó en 2016 y con el 70% de las unidades vendidas fue frenado por la Justicia por tener más metros de altura que los reglamentados en la zona.