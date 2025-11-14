Aer Zapiola. Casas en altura en el corazón de Colegiales

En una de las zonas más buscadas de la ciudad de Buenos Aires, Aer Zapiola se presenta como una propuesta residencial que combina la tranquilidad barrial con una arquitectura de espacios amplios y abiertos. Ubicado en Zapiola 1456/76, este desarrollo de cuatro pisos y treinta unidades únicas se erige sobre un cuádruple frente de 31 metros, una rareza que permite una apertura espacial inusual en la trama urbana de Colegiales.

Desarrollado por el Estudio Cubero-Rubio, Aer Zapiola viene a corroborar el “renacimiento” de un barrio como Colegiales. “En nuestros inicios hicimos varios edificios en Colegiales”, cuenta Agustín Cubero, socio de Cubero-Rubio. “Y ahora vimos que, en el último tiempo, el barrio estaba teniendo un resurgimiento, con una propuesta gastronómica y cultural mucho mayor e, incluso, con el desarrollo de sus zonas aledañas, como Chacarita y Belgrano R. Es el tipo de barrio que nos gusta porque nos permite hacer una arquitectura de espacios abiertos”, amplía Cubero.

Aer Zapiola nace bajo el concepto de “Casas en Altura”, con unidades de 4 y 5 ambientes que van desde los 123 a los 306 m², pensadas para quienes valoran el diseño, la amplitud y la conexión con el entorno. Por ejemplo, las pasarelas que articulan los distintos núcleos del edificio no solo aportan una estética distintiva, sino que refuerzan la idea de circulación abierta y contacto con la naturaleza.

El proyecto se destaca por una arquitectura contemporánea, que equilibra líneas nítidas, materiales nobles y una sensibilidad por el buen gusto. Las fachadas, los balcones y las terrazas amplias se integran como extensiones de la vida interior, bañando los ambientes de luz natural y generando una atmósfera cálida y elegante.

“En nuestro proceso de diseño concebimos a la arquitectura como una generadora de experiencias. Por eso, le damos mucha importancia al diseño interior. Buscamos que sea cuidado, con una muy buena selección de materiales. Lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y en Aer Zapiola creo que logramos llevarlo a su máxima expresión”, detalla Agustín Cubero.

Los amenities fueron diseñados para acompañar la dinámica de la vida moderna: incluyen lounge, gimnasio, spa con pileta cubierta climatizada, kids club y rooftop con solárium, pileta y parrilla. Cada espacio común amplifica la experiencia de vivir en comunidad, ofreciendo zonas para el descanso, el trabajo flexible, el juego y el bienestar físico.

“En Toribio Achával nos interesa encontrar desarrolladores para cada barrio. Colegiales tiene su impronta y Cubero-Rubio encontró una ubicación que da con su estilo, que da con la forma de diseñar los ambientes. Por eso creemos que con precios de 3.000 dólares el metro y produciendo departamentos de cuatro y cinco ambientes, el proyecto ya es un éxito”, completa y concluye Martín Boquete, director de Toribio Achával, la inmobiliaria encargada de la comercialización.

