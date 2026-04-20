Alerta: cómo detectar una estafa inmobiliaria antes de firmar el boleto

En un mercado donde conviven operaciones legítimas, desarrollos serios y también oportunistas que buscan aprovechar el apuro o la desinformación del comprador, la prevención se vuelve una herramienta esencial. La mayoría de las estafas inmobiliarias comparten un patrón: información incompleta, documentación dudosa, urgencias artificiales y promesas demasiado buenas para ser reales. Identificarlas a tiempo no requiere intuición sino método, verificación y una dosis saludable de desconfianza profesional.

Las señales de alerta que hay que atender

Documentación

El primer indicio suele aparecer en la documentación. Un vendedor que no puede acreditar la titularidad, que demora en entregar la escritura o que ofrece excusas para no mostrar el informe de dominio es un riesgo inmediato. En Argentina, cualquier comprador puede solicitar un informe de dominio en el Registro de la Propiedad para verificar si el inmueble tiene inhibiciones, embargos o directamente si pertenece a quien dice ser el dueño. Cuando el supuesto propietario evita ese paso o propone “avanzar igual”, la operación ya está contaminada. Lo mismo ocurre con las propiedades en sucesión: son operaciones posibles, pero requieren papeles claros, declaratoria de herederos y un profesional que certifique cada instancia.

La documentación en regla es clave y debe ser revisada por un escribano Colegio de Escribanos CABA

Intermediación

Otro foco de alerta aparece en la intermediación. Las inmobiliarias habilitadas deben estar matriculadas y figurar en los colegios profesionales de cada jurisdicción. Un agente que no puede demostrar matrícula, que opera solo por redes sociales o que evita firmar un contrato de corretaje está fuera de la ley. En muchos casos, las estafas se montan sobre perfiles que simulan ser inmobiliarias, replican fotos de otras publicaciones y piden señas anticipadas para “reservar” la propiedad. La verificación es simple: buscar la matrícula, revisar la dirección comercial, llamar al colegio profesional y confirmar que la firma existe. Un corredor matriculado jamás presiona para recibir dinero sin respaldo documental.

Urgencia

La urgencia es otro mecanismo clásico. “Hay otro comprador”, “Si no firmás hoy se cae la oportunidad”, “El dueño necesita cerrar ya”. Estas frases buscan generar presión emocional para que el comprador no revise nada. Las operaciones legítimas pueden tener plazos, pero nunca se sostienen sobre el apuro extremo. Un boleto de compraventa es un contrato complejo que define precio, plazos, posesión, penalidades y condiciones de pago. Nadie serio espera que se firme sin leerlo, sin asesoramiento legal y sin verificar cada dato. Cuando la urgencia reemplaza a la transparencia, la estafa está cerca.

Preventa o pozo

Las propiedades en pozo o preventa requieren un análisis adicional. Aquí el riesgo no es solo documental sino estructural: desarrolladores sin antecedentes, fideicomisos sin reglamento, obras sin permisos municipales o proyectos que se venden antes de estar aprobados. Por eso, el comprador debe revisar el permiso de obra, el estatuto del fideicomiso, el CUIT del desarrollador y su historial de entregas. También es clave verificar que los aportes se depositen en cuentas vinculadas al fideicomiso y no en cuentas personales. La falta de trazabilidad financiera es una señal inequívoca de peligro.

El riesgo de comprar en pozo en un proyectoque está "flojo" de papeles o de financiación y la obra se detiene Info del Estero

El precio

El precio también habla. Una propiedad ofrecida muy por debajo del valor de mercado no es una oportunidad milagrosa: es un llamado de atención. Los estafadores suelen usar precios atractivos para captar interesados y luego pedir adelantos para “asegurar la operación”. En el mercado real, los valores pueden negociarse, pero nunca se desploman sin motivo. Comparar precios en la zona, revisar publicaciones similares y consultar a un tasador independiente ayuda a detectar incoherencias.

Entregar dinero si respaldo legal

Finalmente, la regla más importante: nunca entregar dinero sin respaldo legal. Toda seña, reserva o adelanto debe documentarse por escrito, con datos completos del vendedor, del inmueble y de las condiciones pactadas. Un recibo informal, un mensaje de WhatsApp o una transferencia sin contrato no protegen al comprador. El boleto de compraventa es el instrumento que formaliza la operación, pero incluso antes de llegar a él, cada movimiento debe quedar registrado. En un mercado donde la apariencia puede engañar, la verificación es la única defensa real.