Este año fue atípico para el mercado de casas en countries y barrios privados que se alquilan por la temporada. Por un lado, la demanda apareció antes de tiempo por la cuarentena por el Covid-19, mientras que la poca oferta que había inicialmente desapareció. Sin embargo, en las últimas semanas se empezaron a publicar algunas unidades en alquiler de propietarios que se reubican en otro inmueble para aprovechar la oportunidad, ya que muchos valores se dolarizaron y aumentaron un 30%.

"Si bien no hay una gran oferta, han aparecido casas en alquiler y, en la medida en que lo hacen, se alquilan. En muchos casos los propietarios se ven atraídos por los buenos precios porque estamos hablando de subas de hasta un 30% en dólares", dijo Horacio Benvenuto, gerente general de Izrastzoff Compañía Inmobiliaria, que maneja la zona del corredor Bancalari, Nordelta y Pilar.

De acuerdo con el experto, las propiedades más caras que siempre se alquilaron en dólares (de aproximadamente 600 metros cuadrados con pileta y salida al agua o a canchas de golf) tuvieron un incremento menor, del orden del 10%, mientras que las que se alquilaban en pesos se dolarizaron y aumentaron un 30%.

"Si una casa de 220 a 250 metros cuadrados con pileta en un terreno interno se alquilaba en $150.000 en enero del año pasado, que representaban US$2500, hoy esa casa se está alquilando por US$3300 el mes", señaló. En cuanto a las más caras, dijo que pueden estar desde US$7000 a US$10.000 para el mes de enero.

Y, a pesar de que estos valores pueden ser un incentivo, ya que, con ese dinero, los propietarios pueden hacer un viaje, pagar una deuda o encarar alguna refacción, según Benvenuto, no termina de aparecer una gran oferta porque todavía no saben si se van a poder ir de vacaciones. "No hay confirmaciones definitivas y los vuelos no aparecen con claridad. El propietario que tiene alguna posibilidad de reubicarse, lo hace y el que no, no pone la unidad en alquiler", analizó.

Por su parte, Alejandro Schuff, director comercial de Soldati Propiedades, dijo que los aumentos parten de un 25% a un 30% en dólares y llegan hasta un 50%. "En los lugares buenos de Pilar y el corredor Bancalari/Villanueva nada baja de los US$3000 el mes, mientras que las casas más importantes tienden a los US$5000. Aparecieron algunas por los valores que se vienen validando, pero de ninguna manera una avalancha", señaló.

"Los propietarios están expectantes. A pesar de que autoricen los vuelos no saben si van a irse de vacaciones por el tema sanitario y porque, con el peso tan devaluado, resulta muy caro. Los que alquilan su casa es porque tienen campo, se mudan a la casa de los suegros o padres o tienen casa en la Costa Atlántica", explicó.

En tanto, Diego Pollitzer, de Cuba Fátima, Pilar, dijo que tienen siete casas en alquiler con precios que van de US$5000 a US$10.000 y que el hecho de haber dolarizado los valores generó una expectativa en el country de seguir en esa moneda, aunque en los próximos meses puedan bajar los precios al aumentar la oferta.

Por último, Damian Garbarini, titular de Damian Garbarini Negocios Inmobiliarios, que tiene presencia en el corredor Canning-San Vicente, dijo que en el sur los valores que estaban en dólares se mantienen y los que estaban en pesos se duplicaron.

"Los inmuebles premium siguen teniendo el mismo valor en dólares. Es decir, lo que valía US$4000, sigue valiendo lo mismo y los que no son premium se duplicaron en pesos o crecieron en el orden del 70 al 100%. Una casa que se alquilaba por quincena o el mes a $250.000 o $300.000 hoy se alquila en $500.000/$600.000", aseguró y mantuvo su pronóstico de que esta va a ser una temporada récord en precios y se va a alquilar el 100% de lo que se ofrezca.

También las casas a la calle

Si bien en menor medida por el tema de la seguridad, el aumento de la demanda para alquiler también llegaría a las casas con pileta en barrios abiertos. "Hay más demanda en barrios cerrados, pero también tienen demanda casas en La Horqueta, Lomas de San Isidro, Santa Rita en Boulogne o la zona de Pilar donde hay quintas, por la cercanía con Capital Federal", consideró Benvenuto.

Por otro lado, Mariano García Converti, de Luchia Puig Propiedades, dijo que en La Bota, en Benavidez, hay casas con pileta a la calle, cuyos alquileres también subieron frente al año pasado, y están entre US$2000 y US$3500 el mes enero.

