Alquileres y créditos UVA: el Gobierno anunciará medidas para proteger a los endeudados

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó en una entrevista en Radio Con Vos que el presidente Alberto Fernández prepara una serie de anuncios destinados a proteger a los sectores más vulnerables de la población. “Quédense tranquilos”, insistió.

El Gobierno trabaja en medidas para los inquilinos y los endeudados de los créditos UVA que no pueden cumplir con las obligaciones mensuales. “Estamos trabajando en anuncios que realizará la semana que viene el presidente”, afirmó el ministro quien anticipó que se inicia “una nueva etapa en el acceso a la vivienda en la que el sistema financiero no sea el que defina quien accede a una vivienda sino que el Estado garantice el derecho con el concepto de clase social ascendente”. Anticipó que el acceso a la vivienda es parte central de una política de Estado pero se quejó de la falta de apoyo de las provincias. “Todos los gobernadores e intendentes nos piden casas pero tenemos que discernir qué tipo de Argentina queremos porque después no nos acompañan en el presupuesto, ni votan el impuesto aporte solidario a las grandes fortunas”, enfatizó. En concreto habló de un “vacío político” que le impide al Gobierno acceder a los recursos para aplicarlo. “Para construir vivienda pública hay que tener una matriz económica que nos permita sacarle a los que más tienen para generar políticas para los que menos tienen. Estamos trabajando en una ley para que haya un 20% de viviendas destinadas a quienes tengan planes sociales y a los que tienen empleos informales.”, afirmó.

Además, dio detalles sobre los requisitos y cuotas de los créditos a tasa cero (pero que se ajustan por salario) anunciados a la refacción de viviendas y para la construcción de una casa. En el primer caso, se otorgarán 65.000 créditos: 40.000 de $100.000 (36 cuotas de $2882) y otros 25.000 de $240.000 (36 cuotas de $6917). Para calificar los aspirantes deben tener una antigüedad laboral de un año (incluye a los monotributistas) además de acreditar un salario mensual de 1,16 salarios mínimos y como tope, ocho entre $25.000 y $ 175.000 . Hay 30 días para inscribirse, luego se realizará el sorteo.

Respecto a los créditos para la construcción de una vivienda de 60 metros desde cero detalló que se otorgarán 22.000 líneas de financiación de 4 millones de pesos que se saldarán en 360 cuotas de $13.375 para los que tienen ingresos por poco más de dos salarios aunque también está la opción de 110 cuotas para los que tienen ocho salarios. Los plazos dependerán del ingreso mensual de quien lo solicite. “El salario mínimo exigido es de $53.000 hasta los $175.000, lo importante es que ajusta por el informe de la variación salarial mensual pero las cuotas en ningún caso superarán al 25 por ciento de sueldo para evitar lo que sucedió con los UVA. No tenés que hacer una calificación financiera, lo que califica es tener un trabajo y este te garantizará poder pagar una cuota a lo largo de tu vida”, detalló Ferraresi. Al mismo tiempo que aclaró que esta línea le sirve a quienes tienen un lote propio o “como hacíamos nosotros que construíamos en el fondo de la casa de los viejos o arriba”.

Por otra parte, enfatizó que los créditos Casa Propia serán fundamentales no sólo para generar acceso a la vivienda y que menos gente necesite alquilar sino también para la generación de puestos de trabajo. Estimó que cada crédito para refacción generará un puesto de trabajo, es decir 85.000 empleos – por tres meses-, y los de construcción 66.000 más por un año. “El cálculo se realiza en base a tres personas trabajando por cada vivienda que se construya. A lo que hay que sumar los que se generarán el resto de las viviendas que ya estamos construyendo: firmamos con las provincias la construcción de 72.000 viviendas, estamos licitando por Procrear 7000 viviendas más y lanzando la terminación de 55.000 que están sin terminar”, aclaró Ferraresi.

Los alquileres bajo la lupa

Ferraresi adelantó que también habrá anuncios en el mercado de los alquileres. Explicó que antes de tomar definiciones, se analizarán los datos del Observatorio, el espacio generado por el Gobierno para tener el termómetro de lo que está pasando y asistir a los inquilinos. Además, aclaró que desde “el primero de abril no hemos tenido una gran cantidad de casos de desalojos, los datos más representativos fueron los del CELS con cerca de 2000. Hay que generar una situación equitativa porque hay gente que tiene muchas propiedades pero también abuelos que lo necesitan para llegar a fin de mes”. Y afirmó que sólo el 4,9 por ciento de los contratos se habían adherido al DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos durante un año. El funcionario también detalló que se inscribieron 139.000 contratos en la AFIP y que con la nueva ley, se sumó la instancia de la mediación obligatoria que la articula el Ministerio de Justicia de la Nación.

Al mismo tiempo que reconoció que “la mejor política de alquiler es generar vivienda” y que con ese foco trabaja el Gobierno. “Cada vivienda que entregamos es gente que deja de alquilar. Por eso la mejor política es generar menos demanda de alquileres para de esa forma evitar la política usuraria de los que alquilan sus propiedades”, agregó. Igual aclaró que en la Argentina no todos los que tienen departamentos para alquilar tienen varias propiedades y que hay personas mayores que ahorraron para tener un ingreso y lo necesitan.

Un posible cierre de las obras en construcción en el contexto del avance de la segunda ola del coronavirus también fue tema de la charla. En este sentido, aclaró que no son un foco de contagio porque el mayor porcentaje de la construcción de un proyecto se realizan al aire libre. De todas formas, aclaró que se reunió con la Cámara Argentina de la Construcción y con la UOCRA para profundizar en los protocolos de prevención. “No hemos tenido situaciones pero siempre es bueno recordar los cuidados”, finalizó.

