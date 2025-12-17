Añelo. La obra que cambió la fisonomía del pueblo y refuerza el boom inmobiliario

En Añelo, la localidad que sirve de base a los yacimientos de Vaca Muerta, comenzó a tomar forma un proyecto urbano que promete cambiar la dinámica del lugar y su entorno inmediato. Se trata de Añelo Urbano, una urbanización de gran escala que, a diferencia de otros emprendimientos, se levanta en un terreno contiguo al pueblo, lo que le otorga un carácter único: no es un desarrollo aislado, sino una expansión natural del casco urbano hacia una zona de alto valor ambiental y estratégico. Y, dentro de él, Shale Residence es la primera obra en marcha.

La iniciativa surge en un contexto de crecimiento acelerado. Con más de 40.000 personas que llegan cada día a trabajar en Vaca Muerta y una población que, según proyecciones oficiales, pasará de 7.000 a 50.000 habitantes en pocos años, la demanda de vivienda y servicios supera ampliamente la oferta existente. Añelo Urbano busca responder a esa necesidad con un masterplan que integra infraestructura moderna, lotes listos para uso inmediato y obras ya en ejecución.

La ubicación es uno de sus principales diferenciales. Frente al río Neuquén y el canal de riego, con acceso directo a la ruta, la cercanía al centro del pueblo y a los corredores productivos reduce traslados, mejora la eficiencia diaria de las operaciones y potencia el valor de la tierra.

“Añelo Urbano es la extensión natural del pueblo. Con la construcción de un puente de hormigón sobre el canal de riego logramos vincular esta área directamente con Añelo, con todos los servicios de agua y cloaca que ya tenía la localidad”, comenta Alejandro Schneider, de Álvarez Schneider Desarrollos. “Añelo creció desprolijo, hacia la barda y la ruta, sin planificación ni infraestructura. Esta tierra, en cambio, era la más urbanizable y cercana al pueblo, pero nunca había estado disponible”, añade.

Añelo Urbano contempla tanto soluciones para empresas —bases logísticas, housing corporativo y áreas de servicios— como espacios residenciales y mixtos. En ese marco se inscribe Shale Residences, la primera propuesta premium de vivienda en la zona verde de Añelo, a tres cuadras del centro y cuatro de la ruta. Con departamentos diseñados para combinar confort y rentabilidad, ofrece rentas promedio superiores al 10% anual en dólares y un esquema de gestión integral que incluye administración, mantenimiento y contratos temporales.

“Shale Residences es el primer edificio que tiene camas disponibles dentro de esta nueva urbanización, con departamentos monoambiente, de dos y tres ambientes, y una calidad superior a lo que hoy existe en Añelo”, cuenta, por su parte, Omar Álvarez, también socio de Álvarez Schneider Desarrollos. “No hicimos algo solo para que la gente duerma y punto. Hicimos un lugar donde la gente tenga ganas de estar, con terminaciones premium, espacios pensados para vivir y disfrutar, porque Añelo ya se está transformando en una ciudad de 50 mil habitantes”, agrega.

El proyecto avanza por etapas, con dos módulos terminados y ocupados y con entregas previstas para 2026, bajo un marco jurídico de fideicomiso que garantiza seguridad en la escrituración y transparencia en los avances de obra. En palabras de sus impulsores, Añelo Urbano no es solo una urbanización: es el nuevo distrito que redefine el modo de habitar y trabajar en Vaca Muerta, consolidando el crecimiento del pueblo hacia un entorno preparado para proyectos de gran escala.

