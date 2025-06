Angelina Jolie cumplió 50 años: cuánta fortuna acumuló y cuál es el gasto que le da dolor de cabeza

Angelina Jolie celebra su 50º cumpleaños. Y en cuanto a su carrera profesional, la actriz tiene mucho que celebrar. Su primer papel en el cine fue con tan solo 7 años, en la película Lookin’ to get out (1982), pero su carrera despegó con Cyborg 2, aproximadamente una década después. Se convirtió en una de las artistas mejor pagadas de Hollywood, ganando millones de dólares con cada contrato.

Hoy, Angelina tiene un patrimonio neto de nada menos que US$120 millones según la revista estadounidense Cosmopolitan. Esta cantidad se acumuló con el tiempo gracias a valiosos ingresos por películas y contratos publicitarios: solo en una campaña con la marca francesa Louis Vuitton, ganó US$10 millones.

La mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles fue construida en 1913 y la adquirió en 2016 por US$25 millones Hilton Hyland,Hilton Hyland

La sala comedor combina elegancia y tradición, con muebles de época The Eastside Agent

La habitación principal cuenta con una chimenea que brinda calidez y salida a un balcón The Eastside Agent

La cocina de la mansión destaca por su diseño funcional y moderno The Eastside Agent

El baño exhibe una decoración vintage, con detalles que remiten al estilo clásico The Eastside Agent

Por interpretar a la villana principal en Maléfica, la actriz recibió nada menos que US$33 millones, según la revista Time. Por la secuela de la película, Maléfica: dueña del mal, ganó una cantidad similar.

Por Wanted, recibió US$15 millones, según Celebrity Net Worth. Por The Good Shepherd, ganó US$10 millones, según la misma publicación. Según la BBC, los honorarios de la artista por Beowulf fueron de US$8 millones.

Dinero que entra, dinero que sale

Angelina vive actualmente en una histórica mansión en Los Ángeles. En 2017, la artista invirtió aproximadamente US$25 millones en la casa, que cuenta con seis habitaciones, 10 baños y pileta. El mantenimiento de la propiedad, por cierto, ya ha sido catalogado como extremadamente caro.

La mansión posee amplios espacios y una pileta The Eastside Agent

Según información del sitio web estadounidense Radar Online, la actriz ha estado lidiando, en los últimos años, con dificultades relacionadas con los altos costos legales que requiere el problemático divorcio, los gastos de mantenimiento de una lujosa propiedad y los gastos asociados a la crianza de sus seis hijos.

Fuentes informaron al sitio que Angelina, a pesar de haber acumulado una fortuna considerable, está sufriendo los efectos de los altos costos, especialmente los relacionados con los honorarios legales del divorcio. Se estima que la actriz ha gastado más de US$10 millones solo en asuntos legales relacionados con la separación.