Argenway anuncia un nuevo DoubleTree by Hilton en Cusco

El 6 de noviembre, Argenway anunció un nuevo desarrollo hotelero: DoubleTree by Hilton Cusco que representa su primer proyecto fuera de Argentina, reforzando su expansión en la región con su presencia en Perú. Asimismo, es el cuarto proyecto realizado en conjunto con la cadena hotelera internacional y reafirma su colaboración, en esta oportunidad, junto a empresarios locales.

“La flamante sociedad argentino-peruana junto a los empresarios locales Enrique y Carlos es, sin dudas, un ingrediente clave para garantizar a nuestros inversores la robustez del emprendimiento”, resumió Lisandro Cristiá, CEO y fundador de Argenway, en el evento de firma de contrato con Hilton.

DoubleTree by Hilton Cusco se concreta después de seis años de éxito de Hampton by Hilton Bariloche y de la ejecución de nuevos proyectos en desarrollo bajo las marcas de la cadena que incluyen Hampton by Hilton Rosario y Tru by Hilton Bariloche, ambos actualmente en fase de construcción.

Con una apertura planeada en 2028, DoubleTree by Hilton Cusco representará el debut de la marca de categoría upscale. Asimismo, prevé ser el cuarto hotel de la cadena en la mágica ciudad, uniéndose a Hilton Garden Inn Cusco, Motto by Hilton Cusco y Hampton by Hilton Cusco.

“Nos complace colaborar con Argenway en este proyecto que refuerza nuestra presencia en destinos tan emblemáticos como Cusco. Este proyecto refleja nuestro compromiso conjunto de ofrecer hospitalidad de primer nivel en destinos únicos,” dijo Valentina Luque, Directora de Desarrollo de Hilton para la región. “Agradecemos a Argenway por su visión y dedicación, que han sido fundamentales para hacer posible este desarrollo.”

En representación de Hilton, participaron del evento Valentina Luque y Facundo Lozada, Gerentes de Desarrollo para el Caribe y América Latina y el Cono Sur, respectivamente. El grupo desarrollador estuvo representado por Argenway, a través de su CEO Lisandro Cristiá e Ignacio Podetti, líder de proyecto; sus socios locales Enrique Espinosa Becerra, Carlos Lozada Mendívil y Joaquín Mantilla, destacados referentes del ámbito empresario en Perú, con larga trayectoria en proyectos inmobiliarios y comunicación estratégica. El evento contó con la especial presencia de Carlos Chocano Burga, Embajador de Perú en Argentina.

Una marca que combina historia y hospitalidad

Con más de 700 hoteles a través de 61 países, DoubleTree by Hilton es una de las marcas upscale de servicio completo más reconocidas del mundo. Famosa por su icónica cookie de bienvenida, la marca ofrece una hospitalidad moderna y cálida que combina confort, diseño y experiencias locales.

El nuevo hotel contará con 95 habitaciones, spa, terrazas panorámicas y espacios gastronómicos, en un edificio que integrará materiales nobles y una arquitectura escalonada en armonía con el entorno histórico de Cusco. Su ubicación en el barrio de San Cristóbal, a metros de la Plaza de Armas, ofrecerá una experiencia inmersiva que combina el legado inca con el servicio global de Hilton y la impronta de Argenway desarrollando proyectos memorables.

Perú: un destino sólido y con proyección

Cusco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la puerta de entrada a Machu Picchu, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno y emblema del turismo sudamericano. Con el 80% de sus visitantes provenientes del exterior y la próxima apertura del Aeropuerto Internacional de Chinchero, el destino consolida su perfil global y proyecta un crecimiento sostenido del flujo turístico internacional.

“El Perú tiene una economía que se mantiene estable desde hace mucho tiempo”, señaló Carlos Chocano Burga, Embajador de Perú en Argentina, invitado de lujo que tuvo la presentación.

El entorno macroeconómico favorable de Perú (la moneda más estable de la región y el de menor inflación: 2% anual en 2024), importantes incentivos tributarios para la inversión de proyectos de esta magnitud - recupero inmediato del IGV (18%) - y el acceso al crédito bancario local fortalecen su posición como uno de los destinos más atractivos en Latinoamérica para las inversiones hoteleras.

“Hoy somos el país con un riesgo país de 133, el menor de la región, una deuda pública que representa sólo el 32% del PBI y una moneda muy estable. Este año nuestra inflación va a ser menos del 3% y vamos a crecer entre el 3,5 y el 4%”, agregó Chocano Burga.

Montos y plazos de inversión

Argenway y sus socios locales invertirán un total de 20.5 MUSD para la construcción “green field” del hotel sobre un terreno de 2.648 m2, ubicado en la calle Teodoro Huaylupo Nº210, con un área total de 6,022 m2 a construir. El proyecto ya cuenta con la aprobación de los revisores urbanos de Cusco, actualmente sigue su camino administrativo en el Ministerio de Cultura, la obra prevé su inicio en junio de 2026 y apertura del hotel a mediados de 2028.

Hilton y Argenway: alianza argentina, ahora regional

Con DoubleTree by Hilton Cusco, ambas compañías continúan colaborando en el desarrollo de oportunidades que combinan el prestigio global de Hilton y el empuje regional de Argenway, impulsando la construcción de nuevas propiedades con los máximos estándares hoteleros de Hilton y la eficiencia operacional de Argenway.

Una oportunidad de inversión innovadora

El desarrollo incorporará una estructura que permitirá la participación de distintos inversionistas, ofreciendo alternativas flexibles para sumarse al proyecto. Argenway pondrá a disposición de su comunidad de inversión un modelo que facilita el acceso a desarrollos hoteleros de alta calidad, brindando opciones acordes a diferentes perfiles y objetivos de inversión.

Para conocer más sobre cómo invertir en DoubleTree by Hilton Cusco puede ingresar a la web de Argenway.

