Así es la mansión que la famosa presentadora americana Oprah Winfrey tiene en Montecito

A lo largo de su carrera, Oprah Winfrey no solo construyó un imperio mediático, sino también una imagen de superación y poder que trasciende generaciones. Desde niña se enfrentó a la desigualdad y la discriminación; sin embargo, a fuerza de talento, carisma y determinación, se convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo, forjando un camino propio en la televisión y los negocios.

Su historia personal está marcada por una transformación radical y sus propiedades son una extensión de ese recorrido. En especial, “The Promised Land”, como ella misma bautizó a su mansión principal en Montecito, California.

El nombre no es casual: representa el lugar de tranquilidad, éxito y estabilidad que soñó durante años y que finalmente logró construir. Ubicada en una exclusiva zona donde también residen celebridades como los duques de Sussex Harry y Meghan, Ellen DeGeneres y Gwyneth Paltrow, esta residencia no solo destaca por su lujo y dimensiones del terreno, sino por la visión personal que Oprah imprimió en cada rincón.

Así es la mansión que tiene la presentadora estadounidense Oprah Winfrey en Montecito, California

“The Promised Land”, la mansión en Montecito

Montecito es una comunidad costera del condado de Santa Bárbara, en California. Esta zona, enclavada entre las montañas y el océano Pacífico, se caracteriza por su clima templado, paisajes verdes y tranquilidad, lo que la convierte en un refugio predilecto para figuras del espectáculo, empresarios y miembros de la realeza moderna.

Rodeada de viñedos, senderos naturales y propiedades de alto perfil, combina lujo con discreción, y es el escenario perfecto para la paz que Oprah siempre buscó.

La propiedad principal, conocida como The Promised Land, se extiende sobre más de 28 hectáreas en Montecito, California

Este ambiente está completamente ambientado en cuadrillé de diferentes colores y tamaños YouTube/The Classy

En este otro ambiente, en cambio, predominan las flores YouTube/The Classy

La escalera que lleva al piso superior estalla en un amarillo vibrante YouTube/The Classy

Con más de 28 hectáreas, la mansión fue adquirida en 2001 por US$52 millones, aunque hoy su valor es considerablemente mayor llegando a los US$90 millones. El acceso a la propiedad se da por un camino bordeado de robles y jardines perfectamente cuidados. La casa principal, de estilo georgiano con influencia neoclásica, está rodeada de terrazas, fuentes de piedra y vistas abiertas a los cerros de Santa Bárbara.

La ambientación de la residencia fue cuidadosamente diseñada, con la participación de profesionales del interiorismo y una selección minuciosa de materiales. Los espacios reflejan una estética clásica y elegante, donde predominan los tonos neutros, el mobiliario refinado y obras de arte distribuidas en distintos ambientes. El living principal cuenta con una chimenea de mármol tallado, grandes ventanales que favorecen la entrada de luz natural y una disposición pensada para generar una atmósfera serena y acogedora.

Desde el aire se aprecian las dimensiones del terreno y la disposición de las construcciones principales y áreas verdes YouTube/The Classy

El área exterior cuenta con una pileta con vista al océano y un estanque koi rodeado de vegetación nativa YouTube/The Classy

La biblioteca, amplia y luminosa, refleja la pasión de Oprah por la lectura y está diseñada como un espacio de contemplación YouTube/The Classy

Uno de los livings de la residencia combina muebles clásicos y obras de arte YouTube/The Classy

Dentro del predio también hay instalaciones ecuestres, con establos rodeados de senderos arbolados y áreas de pastura YouTube/The Classy

La propiedad incluye una casa de té de estilo tradicional, concebida como un espacio íntimo para la desconexión YouTube/The Classy

El baño principal cuenta con un jacuzzi circular y ventanales con vista al jardín YouTube/The Classy

El comedor formal incluye una mesa para más de doce comensales, mientras que la biblioteca destaca por su amplitud y su diseño funcional. La cocina, equipada con electrodomésticos de última generación, combina elementos modernos con detalles rústicos, como grifería de cobre, una isla central y terminaciones en madera clara.

El dormitorio principal responde al concepto de retiro personal. Está orientado a generar calma y conexión con el entorno natural, con ventanales que abren hacia los jardines, una terraza privada, vestidor y baño en suite con bañera exenta. La decoración incluye fotografías personales y mensajes impresos que remiten a lo íntimo.

Oprah orgullosa de los alimentos que obtiene de su huerta Jason Kirk/Getty Images

Oprah recorre los jardines de su residencia junto a amigas; un entorno que define como su espacio de bienestar personal Mel Melcon / Los Angeles Times / Getty Images

El jardín, con huerta orgánica, senderos y zonas de descanso, fue pensado como un santuario privado en contacto con la naturaleza YouTube/The Classy

En el exterior, la propiedad incorpora un jardín botánico, invernadero, huerta orgánica y una pileta con vista panorámica al océano. También dispone de una casa para invitados y espacios destinados a la meditación o el descanso.

Según ha declarado su propietaria, la mansión fue concebida como un lugar de bienestar interior más que de ostentación. “Este lugar me sana, me recuerda de dónde vengo y hacia dónde voy”, afirmó en una entrevista con la revista Vogue.