Auras: el nuevo desarrollo residencial “distinto” en Tigre

A pocos metros del centro de Tigre, en una zona que se caracteriza por ser en su mayoría residencial, Auras se destaca por su ubicación en esquina, por las dimensiones de sus unidades y por las terminaciones de calidad.

En el cruce de Av. Dardo Rocha y Bourdieu, este emprendimiento cuenta con tan solo 20 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes y un diferencial importante: sus superficies son superiores al promedio de la zona. “En Tigre un dos ambientes está entre 43 y 50 m² máximo. En Auras, los más chicos tienen entre 55 y 60 m². Y a eso hay que sumarle alturas de cielo raso de 2,75 metros y aberturas de piso a techo, que aportan mayor luz natural”, cuenta Alejandro Vidal, director de Mieres Propiedades, inmobiliaria encargada de la comercialización.

La amplitud de las unidades, tanto por superficie como por altura, que distingue a Auras se combina con otro gran atributo, su ubicación. Emplazado a dos cuadras de la estación de tren Tigre y a tres del Acceso, garantiza gran conectividad tanto en transporte público como en auto. Además, está cerca del río, de los comercios céntricos, de clubes náuticos y de la variada oferta gastronómica local. Pero al estar levemente desplazado del núcleo más transitado, ofrece un entorno más tranquilo.

Según Alejandro Vidal, se trata de “una zona que está creciendo mucho, muy bien ubicada. Históricamente era de casas, pero en los últimos años se consolidó como área de edificios bajos. Hoy hay entre 10 y 12 desarrollos, y este tipo de producto entra y se vende”.

La calidad constructiva también marca una diferencia. Los departamentos se entregarán con interiores de placard, equipos de aire acondicionado instalados, horno empotrado eléctrico y anafe separado. “Estos detalles, junto con su ubicación y dimensiones, son la muestra de que este es un producto distinto”, agrega Vidal.

La obra comenzó hace dos meses y medio, y actualmente se trabaja en fundaciones y pilotines. La forma de pago contempla un anticipo del 35% y desde 24 cuotas en pesos ajustadas por CAC.

Por último, Auras también se distingue de otros desarrollos, en que sus expensas son razonablemente bajas. “Hoy hay edificios en Tigre con dos o tres amenities y expensas de 600 o 700 mil pesos. Este proyecto apunta a otra lógica”, concluye Vidal.

