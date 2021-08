Be Libertador: cómo es el proyecto premium para vivir y trabajar en el corazón de Belgrano

Vivir y trabajar son experiencias, cada vez, más unidas espacialmente. Ya sea en formato Home Office o en el de trabajo híbrido, sabemos que de hoy en adelante nuestro hogar debe contemplar que pasaremos en él más tiempo que antes. Eso lo tienen muy presente quienes desarrollaron Be Libertador, el proyecto ubicado en el estratégico barrio de Belgrano que lo resume en su concepto “Life & Work”.

Con una primera etapa ya terminada y muchas de sus unidades habitadas y con una segunda en ejecución, Be Libertador cuenta con unidades de 1 y 2 ambientes, vista al río e inmejorables accesos. Emplazado en la esquina de Av. del Libertador y Blanco Encalada, está cerca de vías rápidas como las avenidas Figueroa Alcorta, Lugones y Udaondo. “Los departamentos y estudios profesionales son de 1 y 2 ambientes eventualmente unificables. Están diseñados a partir de un fuerte concepto vanguardista, con alta calidad en sus terminaciones y gran flexibilidad de usos”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, inmobiliaria que comercializa Be Libertador.

A la hora de pensar en un lugar que sirva naturalmente tanto para vivir como para trabajar, el gran diferencial lo hacen la jerarquía, los amenities y los detalles en las terminaciones. Y en ese sentido, Be Libertador se destaca en primer lugar por su amplio hall de entrada con paredes revestidas en madera, iluminación halógena, frontdesk para vigilancia y control de accesos y gran cantidad de ascensores de frecuencia variable. Los amenities son realmente premium. En el último piso se encuentra el denominado “Sky Garden”, un sector para relajarse y disfrutar de un entorno verde y una impactante vista al río, con piscina y solárium con piso atérmico rodeados de césped natural, pérgolas y una espectacular panorámica abierta. El gimnasio, el SUM y los vestuarios, por su parte, están ubicados en el 1° piso. Además, Be Libertador brinda otros servicios funcionales como laundry, circuito cerrado de TV, WI-FI en áreas comunes y vigilancia las 24 horas.

Entre las terminaciones de categoría del proyecto, se destacan las carpinterías de aluminio anodizado, las cocinas totalmente equipadas, los frentes de placares de aluminio espejados y las mesadas de mármol y silestone, así como también la calidad de los pisos de madera.

“Be Libertador es una propuesta moderna de características premium y gran confort, que permite el uso para profesionales. El proyecto tiene el más alto nivel de satisfacción por parte de los clientes que ya están viviendo en las unidades y haciendo uso de los amenities de la etapa 1”, agrega Goldszer.

Desarrollado por Grupo ABV y Land-Desing, con proyecto y dirección de Grupo ABV y Estudio Aisenson, Be Libertador es una excelente opción de inversión con una amplia financiación en pesos, ideal para disfrutar un lugar en una zona estratégica de la ciudad. Se suma a otros exitosos lanzamientos comercializados por Ocampo Propiedades, como Deco Recoleta Furnished by Armani/Casa y Be Plaza. Ocampo Propiedades comercializa las unidades terminadas de la etapa 1 y las unidades en preventa de la etapa 2 con un alto grado de avance. Para obtener más información o coordinar una visita a los departamentos terminados, comunicarse telefónicamente al 4777-3400 o escribir a info@ocampopropiedades.com.ar.

