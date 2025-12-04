¿Belgrano, Núñez o Saavedra? Cuál es el barrio del corredor norte que mejor se ajusta a tu perfil

“Belgrano siempre es Belgrano” suele decirse en el ámbito inmobiliario para explicar por qué, a pesar de los vaivenes económicos o de las nuevas tendencias urbanísticas de la ciudad, el barrio nunca pasa de moda y siempre se están construyendo en él nuevas y lujosos proyectos, como hoy lo atestigua Weik Plaza en la esquina de Juramento y Vuelta de Obligado. Pero ya sea por la “onda expansiva” de esta tradicional zona de la ciudad de Buenos Aires o por méritos propios, Núñez y Saavedra han empezado a atraer, desde hace algunos, a cada vez más público y desarrolladores para conformar, entre los tres, lo que se conoce como el “Corredor Norte” porteño.

“Núñez y Saavedra se han convertido en polos inmobiliarios en expansión”, dice Felicitas Peralta, Responsable del Sector Emprendimientos de Achaval Cornejo, inmobiliaria que hoy comercializa muchos de los principales proyectos del corredor norte. “Una de las razones del auge de fue sin duda la mejora en el transporte y los accesos: la ampliación del Metrobus Norte, la conexión con la línea Mitre del ferrocarril y la cercanía con General Paz y Panamericana, además de la gran oferta comercial y gastronómica, que facilitó que tanto Núñez como Saavedra sean elegidos por jóvenes profesionales, familias y también inversores que buscan propiedades atractivas para renta”, amplía.

De esta manera, junto a Belgrano, dejaron de ser barrios desconectados para integrarse en un corredor natural que empieza en el bajo Belgrano y las Barrancas de Belgrano, y que se extiende hacia el norte pasando por el Parque de la Innovación y llegando finalmente hasta la General Paz. De esta manera, hoy es posible encontrar de todo: emprendimientos de usos mixtos, torres premium con departamentos grandes, edificios más chicos pero con amenities y unidades pensadas para jóvenes profesionales y familias y oficinas, todo dentro de un área con gran desarrollo comercial y amplia oferta de colegios, universidades y clubes deportivos.

Ahora bien, ¿qué ofrece hoy concretamente ada barrio? Aquí, las alternativas más interesantes.

Belgrano siempre está

“Hay una tendencia de gente de Belgrano que se está yendo a Núñez o Saavedra, pero el barrio tiene mucha gente que se queda. Los compradores de Weik Plaza, por ejemplo, son personas que quieren quedarse en la zona, o compran para sus hijos, sea para vivir o por la opcion de unidades apto profesional con buena conectividad, pero con mucho verde alrededor”, señala Felicitas Peralta.

Weik Plaza ya se está levantando en una esquina estratégica, a metros de Cabildo y Juramento, rodeado de íconos verdes como las Barrancas, la Plaza Manuel Belgrano, la basilica “La Redonoda” y el Museo Larreta. Con un cuerpo central de siete pisos y una torre que alcanza el 13°, ofrece unidades de 2, 3 y 4 ambientes aptas para uso residencial o profesional, además de un basamento comercial y amenities que incluyen gimnasio, salones gourmet, jacuzzis y terraza parquizada.

El despertar de Núñez

Históricamente, Núñez era un barrio tranquilo, mayormente residencial y de casas bajas. Sin embargo, a partir de 2015, comenzó a mostrar signos claros de expansión, despertando el interés de desarrolladores de oficinas para empresas que buscaban edificios premium con buenos accesos, así como desarrollos residenciales de mucha calidad, primero sobre el corredor de Av. Libertador y luego hacia Cabildo. “En Núñez hoy hay un mix de público y proyectos. Por un lado, tenés edificios chicos para gente joven, pero por el otro también hay desarrollos de 4000 o 5000 dólares el metro cuadrado”, explica Felicitas Peralta.

O Núñez surge en la esquina de O’Higgins y Manuel Pedraza, sobre un terreno único que se abre directamente a una plaza arbolada. El emprendimiento combina la impronta de un edificio histórico con un diseño contemporáneo, ofreciendo cinco pisos y 117 departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, todos con grandes ventanales y balcones terraza con parrilla. Sus amenities incluyen coworking, rooftop con pileta, livings, fogoneros y un zócalo gastronómico, en un entorno de casas bajas y calles tranquilas.

Ahora, también Saavedra

“Saavedra es la continuidad del corredor para la gente joven, por ahora, y para quienes quieren tranquilidad y buenos accesos”, afirman por último desde Achával Cornejo.

Paz Boulevard se perfila como uno de los desarrollos más ambiciosos y atractivos de la zona, en una esquina privilegiada sobre el Boulevard San Isidro Labrador y Cabildo, con amplios frentes sobre Ciudad de la Paz y Vilela. Diseñado por el estudio Aisenson, se levantará en un lote de 3.000 m² con planta baja destinada a locales comerciales y siete pisos de departamentos de 1 a 4 ambientes, todos con balcones generosos y parrilla eléctrica individual. En el último nivel se destacan los dúplex de tres dormitorios con dependencia y terrazas propias, algunos con opción de espacios verdes, playroom o incluso pileta privada, lo que los convierte en verdaderas residencias de lujo. El emprendimiento contará con tres subsuelos de cocheras y bauleras y más de 1.000 m² de amenities que incluyen coworking, gimnasio, SUM, sector de parrillas, piscina descubierta de 21 metros, piscina semiolímpica cubierta, pileta para niños, spa con sauna y salas de relax, juegos infantiles y laundry, además de estacionamiento para bicicletas. En etapa de preventa, con financiación flexible y unidades desde 110.000 dólares, Paz Boulevard combina ubicación estratégica —a metros de Cabildo y a minutos de General Paz y Acceso Norte— con diseño contemporáneo y una propuesta residencial de gran escala, pensada para quienes buscan calidad de vida y conexión inmediata con la ciudad y la zona norte.

Paz Boulevard.

