Blanqueo: por qué conviene hacerlo en propiedades de pozo

El nuevo blanqueo de capitales representa una oportunidad para convertir los dólares atesorados en cajas de seguridad y fuera del sistema financiero en una propiedad. Y si bien esta no tiene que estar necesariamente en obra, como ocurrió en ocasiones anteriores, los especialistas recomiendan hacerlo en proyectos de pozo por su alto potencial de revalorización en el mediano plazo e ingresar antes del 30 de septiembre.

La medida da la posibilidad no solo de regularizar bienes y tenencias hasta un valor de USD 100.000 dólares sin estar sujetos al pago de impuestos, sino también de invertir el dinero blanqueado en proyectos inmobiliarios de pozo. Para ello, los emprendimientos deben estar inscriptos en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) y contar con un grado de avance menor al 50% o ser una obra nueva.

Invertir en proyectos en ejecución ofrece precios más bajos y atractivos que las propiedades terminadas, y brindan además una gran oportunidad de valorización. “Por un lado, hoy los precios de los activos argentinos están muy por debajo del promedio histórico. Por el otro, los costos de la construcción están altos y se presume que en el mediano plazo se trasladen al precio. Este escenario hace suponer que es un excelente momento para transformar ahorros que están en cajas de seguridad sin rendimiento en activos con una perspectiva de revalorización”, explica Maximiliano Mustafá, CEO de Pride Developer.

Los proyectos de pozo nuevos o con un avance de obra menor al 50% son ideales para el blanqueo porque tienen precios más bajos que las unidades terminadas y brindan además una gran oportunidad de revalorización.

Los especialistas coinciden en que las consultas se incrementaron en los últimos días, teniendo en cuenta que hasta el 30 de septiembre hay tiempo para sincerar hasta USD 100.000 en efectivo sin costo y, en caso de excederse ese importe, pagar una tasa de solo el 5%. “Es la primera vez que el blanqueo no tiene costo, ya que podés comprar cualquier unidad registrada en el REPI con una operatoria transparente aplicando los fondos disponibles, incluso evitando el pago del 5% si el monto a sincerar es mayor a 100.000 dólares. Esta es una significativa ventaja del REPI” , asegura Mustafá”, asegura Mustafá.

Claves para elegir el proyecto

Las inversiones inmobiliarias siempre fueron un refugio de valor y hoy el blanqueo pone en foco aquellos proyectos en pozo que ofrecen determinadas características que aseguren el crecimiento de los ahorros aplicados. Una de ellas es, sin duda, la ubicación, por lo que los desarrollos que están en aquellos barrios de la ciudad de Buenos Aires preferidos por los turistas y el segmento premium son los más buscados.

Un excelente ejemplo es Palacio Pride, un condo hotel de cuatro estrellas desarrollado sobre un edificio histórico de valor patrimonial para la ciudad de Buenos Aires. Fue diseñado por el prestioso estudio BMA y es candidato a varios premios de arquitectura por combinar magistralmente una estructura moderna con elementos belle epoque. Contará con 124 habitaciones distribuidas en 8 niveles, desde los 37 hasta los 96 m2, y con un zócalo comercial de 1.128 m2. “Este spot gastronómico será el punto de encuentro del macrocentro. Ya contamos con el 40% vendido y la obra comienza en 60 días”, cuenta Maximiliano Mustafá. Ubicado en Sarmiento y Talcahuano, tiene 80 metros de frente. “Los inversores de Palacio Pride van a escriturar la unidad a su nombre y deberán cederle la administración al hotel, obteniendo si ingresan a los valores actuales, una renta anual estimada del 15%, al que hay que sumar un upside del 40%”*, agrega el CEO de Pride Developer. Las unidades se comercializan con un anticipo del 40% del valor y el resto en cuotas.

Palacio Pride, un condo hotel de cuatro estrellas con124 habitaciones de entre 37 y 96 m2 que ya fue vendido en un 40%.

Otro proyecto interesante para aprovechar el blanqueo es Edición Limitada Alvear, que está ubicado frente al Palacio Duhau y consta de 27 unidades high end, además de un local de 9 metros de frente y 6 de alto, totalizando 400 m2. “Estamos en conversaciones avanzadas para que sea la tienda Dolce & Gabbana en Buenos Aires”, adelanta Mustafá. El proyectista es Martín Bodas, de BMA, y es desarrollado en conjunto con MMCV, cuyo representante es Damian Manusovich. Las unidades van desde los 34 hasta los 174 m2 y se comercializan, en esta etapa de preventa, con descuentos que llegan hasta un 20%. “El proyecto preservará la fachada existente y se convertirá en una propiedad icónica de Buenos Aires, por su ubicación en la avenida más glamorosa del país y de America”, afirma el desarrollador.

Edición Limitada Alvear, ubicado frente al Palacio Duhau, cuenta con 27 unidades high end de entre 34 y 174 m2.

Pride Canning, por último, es el proyecto emblema de la desarrolladora. Está ubicado en el km 10,5 de la ruta 58 y tiene 185 hectáreas de superficie, de las cuales 170 corresponden a un loteo premium con parcelas de 800 a 2.500 m2. “Nuestro pilar es el Club House de 3.500 m2, que apostamos a convertirlo en el Castelo Dolce & Gabbana en Argentina”, cuenta Mustafá. El emprendimiento está a 10 meses del final de obra y lleva vendido más del 60% de sus lotes, configurando un gran éxito comercial. Actualmente se comercializan lotes con un incentivo adiconal correspondiente a la bonificación de los derechos de construcción hasta el 31 de diciembre. “Pride Canning se convirtió en el lugar deseado para vivir y estamos muy orgullosos”, señala Maximiliano Mustafá.

Pride Canning es un barrio de 185 hectáreas con parcelas de 800 a 2.500 m2 y un majestuoso Club House de 3.500 m2.

“Detrás de cada uno de estos proyectos está el mejor equipo de profesionales y empresas del sector para ofrecer el mejor producto. Somos obsesivos por los detalles, creamos productos a partir del arte y el diseño y generamos confianza a partir de cumplir lo que decimos”, concluye el CEO de Pride Developers.

Para más información sobre estos proyectos y el blanqueo se puede contactar al WhatsApp 1124041428 o bien ingresar en la web de Pride Canning.

* El retorno previsto es una proyección hipotética y puede no reflejar los resultados reales futuros. No puede asegurarse que una inversión o que cualquier proyección o rentabilidad real mostrada se conviertan con certeza en rentabilidades reales o predecibles. No se puede asumir que los inversores vayan a experimentar retornos en el futuro tales como los expresados en esta nota.

