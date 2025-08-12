Cabildo Boulevard: la marca que transformó Zona Norte llegó a Belgrano

En la esquina de Cabildo y Monroe, una de las más emblemáticas y transitadas de la ciudad, ya comenzó a tomar forma Cabildo Blvd, el primer desarrollo de la marca Boulevard en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una propuesta clara, donde los amenities definen la experiencia de vida Blvd, el proyecto busca replicar y adaptar el impacto que MMP Group generó con sus tres proyectos en Vicente López: Vicente López Blvd, Yrigoyen Blvd y Libertador Blvd en Zona Norte. Aquí, una breve historia de la marca y de su impacto.

Desde el inicio, MMP Group, con su marca Boulevard (BLVD), se propuso un objetivo concreto: desarrollar proyectos con un alto estándar de diseño, calidad y experiencia de vida en zonas donde ese diferencial pueda transformar la manera de habitar cada barrio. “Cada desarrollo tiene que aportar valor, mejorar el entorno y dejar una marca positiva en la zona”, resume Mario Pardo, desarrollador detrás de la marca.

Ese patrón se repite en cada desarrollo de la marca BLVD y es parte de su fórmula: elegir zonas con historia, movimiento y fuerte actividad comercial, y sumarles lo que les falta para que alcancen su máximo potencial. Blvd no reemplaza lo que ya funciona, lo potencia. Toma lo mejor de cada zona y lo lleva un paso más allá, incorporando una propuesta residencial de calidad que eleva la experiencia de vivir ahí.

Cabildo y Monroe pedían algo más. Pedían un Blvd

“Cabildo y Monroe es una gran ubicación, con excelente conectividad, muy fuerte actividad comercial y movimiento constante. Pero lo más llamativo es que hasta ahora, no existía en esta zona una propuesta residencial que esté a la altura de su potencial”, explica Maximiliano D’Aria, Director de D’Aria Propiedades.

Cabildo Blvd está rodeado de hitos cotidianos de la vida porteña, como Barrancas de Belgrano, Belgrano R y el Barrio Chino, subzonas con mucha identidad propia que hacen que el barrio de Belgrano sea un lugar único. A esto se suma la cercanía a Parque Saavedra, una zona en plena transformación y con un crecimiento sostenido que amplifica el valor estratégico del proyecto.

En términos de conectividad, la zona ofrece acceso inmediato a la estación de subte Congreso de Tucumán y al Metrobus. Al estar sobre la Av. Cabildo, la oferta de locales es enorme. Moda, tecnología, gastronomía y todos los servicios para la vida diaria están a pocos pasos de Cabildo Blvd. También es importante destacar los cines Multiplex y Showcase Belgrano, la parroquia de La Redonda, supermercados de todo tipo y heladerías y chocolaterías reconocidas como Freddo, Persicco, Lucciano’s y Rapa Nui, todas muy elegidas por los vecinos.

“Es una esquina con todo: movimiento, conectividad y muchísima proyección”, resume Maximiliano D´Aria.

¿Qué significa vivir en un desarrollo Blvd?

Puntualmente, Cabildo Blvd ofrece unidades de 1, 2 y 3 ambientes, con diseño funcional y terminaciones de altísima calidad, en una ubicación que habla por sí sola. El proyecto fue diseñado por el prestigioso Estudio AISENSON, respetando el ADN de la marca Blvd en cada decisión de diseño, especialmente en la forma de abordar los amenities.

Desde la pileta, el gimnasio y los espacios de coworking, hasta las parrillas y terrazas, cada área común fue pensada como una verdadera extensión del hogar. Son esos espacios los que definen el proyecto y marcan la diferencia en la vida cotidiana con estilo Blvd.

Más allá del edificio, el impacto urbano es muy notorio. Los desarrollos Blvd ya demostraron cómo pueden revalorizar una zona: ordenan el entorno, atraen nuevos comercios y establecen un nuevo estándar habitacional. “Lo vimos muy claramente con Yrigoyen Blvd y Libertador Blvd, y ya estamos viendo que Cabildo Blvd está generando ese mismo efecto. Una transformación visible para quienes viven, trabajan o pasan por ahí. Probablemente sea el inicio de una nueva etapa para esta zona”, agrega Maximiliano D’Aria.

Llevar Blvd a Belgrano implica el desafío de adaptar la marca al carácter de un barrio que tiene su historia, mucho ritmo y una identidad muy marcada. “Este no es un proyecto copiado de lo que se hizo en Zona Norte. Está pensado para Belgrano. Responde a su escala, su vibra y su tradición. Es una evolución de la marca en un nuevo contexto”, dice Graciela Cao, Gerente de Emprendimientos en D’Aria Propiedades.

Para el equipo detrás de Cabildo Blvd, el objetivo es claro: que este edificio marque un antes y un después en la zona. “Queremos que dentro de unos años, cuando se mire hacia atrás, se sienta el cambió que trajo MMP con la marca Blvd. Que este proyecto deje una huella clara. Porque Cabildo Blvd no es un punto final en nuestra historia. Es parte de una transformación mucho más grande. Hoy iniciamos nuestro primer Boulevard en CABA, donde vamos a seguir creciendo, y al mismo tiempo continuamos expandiéndonos en Zona Norte, donde ya tenemos un track record de desarrollos exitosos y nuevos proyectos en camino. Esto recién empieza”, concluye Maximiliano Pardo de MMP Group.

