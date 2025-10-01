Alquilar un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires ya cuesta casi $600.000 por mes

Los valores de publicación de los departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires continúan en aumento. Durante septiembre, los precios subieron un 2,3%, llevando el incremento acumulado en 2025 a un 26,8%, cifra que se posiciona por encima de la inflación proyectada del 21,6% para el mismo período.

Este panorama se da a pesar de un notable aumento en la oferta de propiedades en el mercado, que se triplicó desde el mínimo registrado en febrero de 2023, tras la derogación de la ley de alquileres en diciembre de 2023. Sin embargo, el crecimiento mensual de la oferta se moderó, registrando un 0,6% en septiembre, según el último informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

En términos interanuales, los alquileres experimentaron un aumento del 37,6% en los últimos 12 meses, superando también la inflación del 31,3% para el mismo lapso, aunque se mantuvo por debajo del ajuste del Índice de Contratos de Locación (ICL), que alcanzó el 51,5%. El informe destaca que los departamentos de menor tamaño son los que registran el mayor incremento de precio en lo que va del año.

La preocupación para los inquilinos se acentúa en los barrios de mayor demanda, donde un departamento de un amiente se alquila en promedio por casi $600.000 ($598.063), un dos ambientes ya se acerca o supera ampliamente la barrera de los $700.000; mientras que una unidad de tres ambientes se ubica en $937.432 mensuales.

Puerto Madero se mantiene a la cabeza del ranking de las zonas más caras, con un valor promedio de $1.177.143 para un departamento de dos ambientes. Le siguen Palermo, con $768.382, y Núñez, que alcanza los $765.419. Estos valores reflejan la persistente presión sobre los precios en las áreas más codiciadas de la Ciudad.

En Palermo, un departamento de dos ambientes se alquila por $768.382 en promedio

En el otro extremo, Lugano continúa siendo el barrio más accesible para alquilar, con un precio medio de $532.007 mensuales para un dos ambientes. Lo siguen Parque Patricios, con $616.266, y Floresta, donde el valor promedio es de $617.112. Estas cifras ofrecen un respiro relativo en comparación con las zonas de mayor costo.

Al analizar la variación de precios interanual por barrio, se observa que Nueva Pompeya y Liniers fueron las zonas con los mayores incrementos, registrando subas del 63,2% y 49,8% respectivamente. Paternal también mostró un alza significativa del 49,8%.

En contraste, Puerto Madero fue el barrio con el menor incremento anual, con un 12,4%, seguido por Parque Chas (31,3%) y San Telmo (33,1%), lo que sugiere una menor volatilidad en sus precios a pesar de ser zonas de alto valor o de interés turístico.

¿Qué barrios son las mejores opciones de inversión para alquilar?

Un dato clave para los inversores que estén pensando en comprar un departamento para ponerlo en alquiler y obtener una ganancia mensual, la relación alquiler-precio retrocede y se ubica en 5% anual.

De esta manera, actualmente se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 8,4% menos de lo requerido hace un año atrás.

En este sentido, Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda siguen siendo los mejores barrios para los inversores que buscan renta. En estas zonas, la rentabilidad es mucho más alta que en otros barrios, con retornos brutos de 8,7%, 8,1% y 7%, respectivamente.

Por el contrario, Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,3%. Le siguen Palermo (3,9%) y Núñez (4%).