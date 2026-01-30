¿Alquiler tradicional o Airbnb? Qué camino tomar para evitar sorpresas en tus vacaciones

Enero llega a su fin, pero eso no significa que las vacaciones también. Comienza el segundo mes del verano, y hay un tema que sigue ocupando lugar en la agenda turística: los alquileres. Durante febrero, los destinos turísticos suelen estar menos saturados, y los precios tienden a ser más bajos. Aunque el nivel de reservas desciende, las malas experiencias no lo hacen.

En este contexto, surge una pregunta clave para quienes planean una escapada: ¿conviene alquilar a través de inmobiliarias o por plataformas como Airbnb?

Aunque las reservas en febrero son menores a las de enero, las sorpresas en los alquileres no lo son Marcelo Aguilar - La Nación

Las precauciones al alquilar por Airbnb

Alquilar a través de plataformas digitales se convirtió en una de las formas más rápidas y prácticas de conseguir alojamiento. El usuario puede filtrar por fecha, cantidad de personas, tipo de propiedad y zona, y acceder a un catálogo con distintas opciones y rangos de precio.

Sin embargo, para evitar fraudes, es fundamental tomar ciertos recaudos. Uno de los principales es verificar que se esté navegando en el sitio web oficial de la plataforma y no en una página falsa. Una de las estafas más comunes es el phishing, una modalidad que consiste en suplantar la identidad de una empresa para engañar a la víctima y dirigirla, generalmente a través de un correo electrónico, a un sitio web fraudulento.

Para evitar ser víctima de un fraude, se deben tomar medidas preventivas Marcelo Aguilar López - La Nación

No es la única precaución a tener en cuenta. A través de su foro oficial, Airbnb ofrece recomendaciones para evitar las “sorpresas” más frecuentes. Entre los cuidados previos se destacan:

Revisar las calificaciones y evaluaciones del anfitrión

Verificar las características de seguridad del departamento

Comunicarse con el locador a través de la plataforma y siempre realizar los pagos por ese medio

Además, el sitio web ofrece asistencia ante situaciones de riesgo o disconformidad durante la estadía. ¿Cómo hacerlo? :

Ponerse en contacto con el equipo de confianza y seguridad por situaciones de peligro

Si hay inconvenientes durante el viaje es necesario documentarlo con imágenes y videos, comunicarse con el anfitrión, y si es necesario pedir un reembolso.

Si el anfitrión no puede resolver el problema, se debe solicitar ayuda desde la opción “obtené ayuda” para que un miembro del equipo de Airbnb intervenga y evalúe un posible reembolso.

Alquiler tradicional: la advertencia oficial

El Partido de la Costa difundió recientemente un comunicado para alertar a los turistas sobre las posibles estafas a la hora de reservar alojamientos.

El Partido de la Costa lanzó un comunicado para prevenir a los turistas sobre las posibles estafas a la hora de reservar alojamientos Marcelo Aguilar López - La Nación

En el texto las autoridades aconsejan alquilar únicamente a través de inmobiliarias autorizadas, que aparecen en los listados oficiales de cada destino.

De esta manera, buscan desalentar las operaciones realizadas por redes sociales o plataformas informales, que carecen de respaldo legal.

“Elegir un alojamiento habilitado es un factor clave de confiabilidad, ya que no solo asegura condiciones adecuadas del servicio, sino que además permite que, ante un trato injusto o un incumplimiento, el municipio pueda asesorar al visitante y facilitar que el prestador subsane el inconveniente”, señalan desde el sitio oficial.

“Siempre recomendamos a los clientes confiar en alguien con trayectoria ya que, cada año aparecen familias que confiaron, depositaron su dinero y, llegan a una casa que no existe o no estaba en alquiler”, declara Silvia Melgarejo, directora de Constructora del Bosque, de Cariló, quien además agrega que las inmobiliarias tienen un servicio que va más allá del alquiler, ya que también resuelven y responden necesidades.

Entonces, ¿alquiler tradicional o Airbnb?

No hay una solución mágica para evitar estafas, pero es necesario llevar a cabo algunos cuidados antes de realizar una reserva, tanto a través de una plataforma online como de una inmobiliaria.

El Partido de la Costa recomienda los alquileres tradicionales, sobre todo a través de inmobiliarias habilitadas ya que es menos probable que ocurran inconvenientes.

Sin embargo, para los turistas que prefieren alquilar a través de la aplicación es necesario leer las reseñas del anfitrión, características de la propiedad y las condiciones de cancelación de la plataforma.

El Partido de la Costa recomienda los alquileres tradicionales, sobre todo a través de inmobiliarias habilitadas ya que es menos probable que ocurran inconvenientes. Mauro V. Rizzi - LA NACION

Checklist esencial para alquilar de forma segura en vacaciones

Verificar que el alojamiento esté habilitado: ante cualquier reserva, es conveniente asegurarse de que el hotel, departamento, cabaña o camping cuente con habilitación oficial. Los alojamientos registrados suelen cumplir estándares mínimos y, ante un problema, permiten que el municipio intervenga o asesore al turista.

ante cualquier reserva, es conveniente asegurarse de que el hotel, departamento, cabaña o camping cuente con habilitación oficial. Los alojamientos registrados suelen cumplir estándares mínimos y, ante un problema, permiten que el municipio intervenga o asesore al turista. Usar canales oficiales para buscar: una forma simple de reducir riesgos es consultar los listados de alojamientos publicados en los sitios oficiales de los municipios turísticos. Allí suelen figurar únicamente prestadores habilitados, tanto hoteles como campings e inmobiliarias.

una forma simple de reducir riesgos es consultar los listados de alojamientos publicados en los sitios oficiales de los municipios turísticos. Allí suelen figurar únicamente prestadores habilitados, tanto hoteles como campings e inmobiliarias. Si es casa o departamento, elegir inmobiliarias autorizadas: para alquileres temporarios, es conveniente priorizar siempre inmobiliarias reconocidas y evitar cerrar operaciones con personas desconocidas contactadas solo por redes sociales o mensajería privada, especialmente si no pueden acreditar la propiedad o la intermediación. O buscar en plataformas reconocidas como Zonaprop o Airbnb.

para alquileres temporarios, es conveniente priorizar siempre inmobiliarias reconocidas y evitar cerrar operaciones con personas desconocidas contactadas solo por redes sociales o mensajería privada, especialmente si no pueden acreditar la propiedad o la intermediación. O buscar en plataformas reconocidas como Zonaprop o Airbnb. Desconfiar de las urgencias y presiones: las estafas suelen apoyarse en la urgencia: mensajes como “última disponibilidad”, “hay otro interesado” o “transferí ahora para asegurar lugar” buscan que el turista decida sin chequear información. La recomendación es no apurarse, tomarse el tiempo para verificar datos y evitar pagos inmediatos ante cualquier presión.

las estafas suelen apoyarse en la urgencia: mensajes como “última disponibilidad”, “hay otro interesado” o “transferí ahora para asegurar lugar” buscan que el turista decida sin chequear información. La recomendación es no apurarse, tomarse el tiempo para verificar datos y evitar pagos inmediatos ante cualquier presión. Pagar solo con medios que dejen registro: se recomienda utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, ya que estos mecanismos permiten dejar constancia de la operación y facilitan eventuales reclamos. En cambio, los giros postales y los pagos en efectivo sin comprobante son desaconsejados, porque dificultan la trazabilidad del pago y la recuperación del dinero ante un incumplimiento.

se recomienda utilizar transferencias bancarias, homebanking o tarjetas de crédito, ya que estos mecanismos permiten dejar constancia de la operación y facilitan eventuales reclamos. En cambio, los giros postales y los pagos en efectivo sin comprobante son desaconsejados, porque dificultan la trazabilidad del pago y la recuperación del dinero ante un incumplimiento. Conservar toda la documentación: es fundamental guardar comprobantes de pago, conversaciones, contratos, correos electrónicos y publicaciones del alojamiento. Esta información resulta clave para respaldar la contratación y constituye la principal herramienta para iniciar un reclamo formal en caso de conflicto.

es fundamental guardar comprobantes de pago, conversaciones, contratos, correos electrónicos y publicaciones del alojamiento. Esta información resulta clave para respaldar la contratación y constituye la principal herramienta para iniciar un reclamo formal en caso de conflicto. Ante un inconveniente, utilizar los canales de reclamo adecuados: si se detecta un incumplimiento, el primer paso es contactar a la persona o entidad que ofreció el alquiler —propietario, inmobiliaria o intermediario— y realizar el reclamo por escrito, solicitando constancia de recepción.

Además, los turistas pueden recurrir a los siguientes organismos oficiales para recibir asesoramiento o realizar denuncias:

Defensa del Consumidor (Nación): 0800-666-1518

0800-666-1518 Ministerio de Turismo de la Nación: 0800-555-0016

0800-555-0016 Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires: (0221) 429-4038

(0221) 429-4038 Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: 0-800-222-5262

0-800-222-5262 Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC): (02246) 43-4115