Angelina Jolie en crisis: la actriz tomó una decisión inesperada

El mantenimiento de la propiedad histórica de Los Ángeles donde vive con sus hijos se está volviendo un bien de muy alto valor de mantenimiento y constantes gastos

En medio de supuestas dificultades financieras, rumores que surgieron el año pasado, Angelina Jolie planea vender su mansión, que alguna vez fue hogar del icónico cineasta Cecil B. DeMilley, para posiblemente mudarse a otro país, según el sitio web estadounidense Page Six.

¿El precio? Aproximadamente US$24,5 millones. La propiedad es una casa histórica en Los Ángeles, ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, y su mantenimiento se ha clasificado como extremadamente costoso y continuo.

Según una fuente de la publicación, Angelina “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo”. Solo permaneció en la ciudad debido a su acuerdo de custodia por los hijos con Brad Pitt, de quien se divorció en 2016.

De hecho, fue poco después de casarse con el actor que Angelia se mudó a Los Ángeles. En 2017, la artista desembolsó aproximadamente US$25 millones por la casa, que cuenta con seis habitaciones, 10 baños, piscina y más de 1000 m².

En noviembre del año pasado comenzaron a circular informes de que la estrella de Hollywood —una de las mejor pagadas, de hecho— atravesaba una grave crisis financiera.

Según el sitio web estadounidense Radar Online, la actriz ha estado lidiando con estas dificultades en los últimos años, relacionadas con los elevados honorarios legales de su problemático divorcio, los gastos de manutención de una lujosa propiedad en Los Ángeles y los gastos asociados con la crianza de sus seis hijos.

Personas cercanas a Angelina Jolie declararon a la publicación que la artista estaba “sintiéndose agobiada” por sus finanzas tras años de batallas legales relacionadas con la división de bienes con Brad y la custodia de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Las disputas, en este caso, incluían la icónica bodega Château Miraval en el sur de Francia, uno de los principales activos de la expareja, valorado en millones de dólares.

Se estima que la actriz gastó más de US$10 millones sólo en cuestiones legales relacionadas con la separación.

propiedades
