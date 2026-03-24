¿Conviene comprar un departamento en pulmón de manzana?

Comprar un departamento en pulmón de manzana es una decisión que cada vez más porteños consideran como una alternativa atractiva ante el clásico frente a la calle. En una ciudad como Buenos Aires, donde el ruido, el tránsito y la densidad edilicia forman parte del paisaje cotidiano, la posibilidad de vivir en un espacio que se abre hacia un pulmón interno de la manzana puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de vida.

No se trata únicamente de responder si conviene o no, sino de analizar las ventajas y desventajas de esta opción, que en muchos casos termina siendo más valorada que la tradicional vista a la calle.

El proyecto Cinco Cramer que comercializa Toribio Achával ofrece departamentos en un pulmón con pileta, jardín y árboles

Los pulmones de manzana son esos espacios interiores que se generan en el centro de las manzanas urbanas, donde confluyen los contrafrentes de los edificios y, muchas veces, jardines privados. En algunos casos, estos pulmones se convierten en verdaderos oasis verdes, con árboles, césped y silencio, que contrastan con el bullicio de las avenidas.

Carola Fernández Berisso, gerenta del sector Viviendas de Achaval Cornejo, lo resume con claridad: “Claramente, sí, conviene comprar a un pulmón de manzana. Hay pulmones únicos en Buenos Aires, donde la vista verde se suma a la buena orientación, y sobre todo la falta de ruido y el oír pajaritos, por ejemplo”. Su testimonio refleja lo que muchos compradores experimentan al descubrir que detrás de un edificio puede haber un espacio de calma inesperado.

Este pulmón de manzana se aprovecha para plantar frutales y como espacio de recreación Érika Rojas

Las ventajas de vivir en un pulmón de manzana

Entre las ventajas más destacadas de los departamentos en pulmón de manzana aparece la tranquilidad. La ausencia de tránsito vehicular y bocinas genera un ambiente sereno, ideal para quienes buscan descanso en medio de la ciudad. Además, la vista verde que ofrecen algunos pulmones es un valor agregado difícil de encontrar en zonas céntricas.

Fernández Berisso recuerda una experiencia reciente: “Hace poco vendimos una planta baja en Callao y Guido donde el jardín se sumaba a varios jardines y era una cosa increíble, con una araucaria, algo único.” Este tipo de detalles, que pueden parecer menores, son los que terminan inclinando la balanza para muchos compradores.

Los departamentos en planta bajo con patios y jardines generan un lindo pulmón de manzana para el resto de los departamentos de un edificio que tienen vista a ese espacio Ines Clusellas/ Revista Jardin

Otro aspecto positivo es la orientación. Los pulmones suelen permitir que los departamentos reciban buena luz natural, especialmente en las mañanas, lo que mejora la habitabilidad y reduce el consumo eléctrico. En algunos casos, la vista se abre hacia jardines de embajadas o casas históricas, lo que otorga un paisaje privilegiado. La combinación de silencio, verde y orientación puede ser irresistible para quienes llegan de ciudades más pequeñas y buscan un refugio en la capital.

Las casas con espacios al aire libre que dan al pulmón de manzana y a los que se accede desde el living son las más demandadas

El lado B de un pulmón de manzana

Sin embargo, también existen desventajas que conviene tener en cuenta. No todos los pulmones de manzana son iguales: algunos pueden ser estrechos, oscuros o poco cuidados, lo que resta atractivo. En edificios antiguos, los contrafrentes pueden estar demasiado próximos entre sí, generando una sensación de encierro. Además, la falta de vista directa a la calle puede ser percibida como un inconveniente por quienes valoran la conexión con el movimiento urbano o la posibilidad de observar lo que ocurre afuera.

En términos de seguridad, algunos compradores prefieren la exposición a la calle antes que un contrafrente más aislado.

Y, por supuesto, el valor de reventa puede variar según la calidad del pulmón: mientras que los más amplios y verdes se cotizan alto, los menos atractivos pueden ser más difíciles de vender.

Comprar un departamento en un pulmón de manzana puede ser una buena decisión de acuerdo a la vista que ofrezca

En definitiva, comprar un departamento en pulmón de manzana puede ser una excelente decisión para quienes priorizan la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la buena orientación dentro de la ciudad. No es una opción universal ni libre de matices, pero en un contexto urbano cada vez más saturado, estos espacios se convierten en verdaderos tesoros escondidos.